“A mi yo del pasado le diría: ´Tranquila que se vienen años muy fuertes´"

Nazarena Vélez se encuentra haciendo una obra teatral en Villa Carlos Paz este verano en la que comparte escenario junto a su pareja y su hija. “Suspendan la boda” es el nombre del espectáculo que tiene funciones de martes a domingos en la sala 2 del teatro Candilejas.

Se trata de una comedia romántica, poco frecuente en las temporadas veraniegas pero que a este elenco le está dando buenos resultados y comentarios elogiosos por parte del público.

La trama gira en torno a Marga y Junior, una pareja joven a punto de dar el paso más importante de sus vidas. Pero un día antes de la boda, la aparición repentina de sus yo del futuro, hará replantear el casamiento y la relación de su pareja.

El elenco, además de Nazarena Vélez, lo integran su pareja en la vida real Santiago Caamaño, su hija Barbie Vélez y Facundo Gambandé.

Si bien Nazarena ya había compartido escenario con “El bocha” Caamaño, que es su pareja desde hace seis años, y también con Barbie Vélez hace más de 10 años, es la primera vez que los tres están juntos en escena.

“Con Barbie hicimos en esta misma sala ´Despedida de solteros´ hace muchos años y me encanta trabajar con ella. Yo la respeto, la admiro. Es una actriz que siempre contrataría, aunque no fuese mi hija. Tiene una pisada escénica y se desenvuelve de una manera increíble. Permite que todas nuestras escenas fluyan, porque con la mirada nos conocemos. Es mágico trabajar con ella y lo mismo me pasa con ´El Bocha´. Respecto a Facundo, ya lo adopté casi como un hijo, así que ya somos la familia completa”, bromeó Nazarena Vélez en diálogo con MDZ.

Sobre la obra en sí, la actriz y productora la describió como “una comedia distinta”, que no es ni de enredos ni un vodevil, cuyo libro se escribió en base a una idea de Micaela Lipson y de Daniela Aguinzky, y la dirección de Eva Halac.

Aun así, reconoció: “Yo me he metido mucho en el guion, no lo voy a negar. Las autoras han sido muy amorosas conmigo, que me permitieron agregarle ciertos guiños que pueden encontrar como propios y que el público se da cuenta porque tienen que ver conmigo, con lo que me pasó y me pasa a mí. Y eso también me encanta”, expresó. Facundo Gambandé, Barbie Vélez, Santiago Caamaño y Nazarena Vélez conforman el elenco de "Suspendan la boda".

“Lo que ocurre con esta comedia es que deja a la gente pensando. Esta pareja se enamora, le pasan cosas, y aunque el público se ríe constantemente, también lo deja reflexionando: qué le diría a su yo del pasado si pudiera volver atrás el tiempo. Por eso estamos muy contentos con el producto que trajimos a Carlos Paz”, señaló.

“El mensaje que les damos también con esta comedia me emociona mucho. A nosotros nos esperan al final de la obra, nos sacan fotos y nos dicen cosas hermosas que graban para nuestras redes sociales. Recibimos mensajes que son uno más lindo que el otro. Eso es muy gratificante para mí como productora y como actriz. Me llena el alma”, aseveró.

Tiempos difíciles

¿Qué le diría Nazarena a su yo del pasado? Es una pregunta ineludible cuando desde muy joven el público pudo verla crecer en su carrera y fue testigo de sus alegrías, pero también de sus tristezas (que no fueron pocas); de sus amores y desamores, de sus luchas y de su aguerrido esfuerzo por mantener su fuente laboral y salir adelante pese a las adversidades.

Saludo final de la comedia romántica en Villa Carlos Paz.

“A mi yo del pasado le diría que se tome las cosas con más tranquilidad”, reflexionó Vélez, a sabiendas de que su “yo” del pasado forjó la resiliencia de su presente. “Un poco el mensaje de esta obra es la importancia de ser auténtico y luchar para ser feliz. Buscar lo que te hace bien y darle para adelante sin miedo”, acota Caamaño.

Sobre su pasado, Nazarena Vélez señaló segura: “No cambiaría nada, capaz sí un par de cosas, un par de lecciones. Pero a esa Nazarena del pasado le diría: ´Tranquila, anda tranquila que se vienen años fuertes´. La verdad es que me miro con mucha compasión sobre ese pasado y trato de ser feliz en el presente, que eso es lo que más me importa”, concluyó.