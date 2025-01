Tras la muerte de Jorge Lanata, Gabriel Levinas remarcó un duro dato sobre la herencia del periodista: "La preocupación por el tema de la herencia viene más de..."

A poco más de una semana del fallecimiento de Jorge Lanata, el pasado martes en Puro Show se conoció cuál es la herencia del periodista que será repartida en partes iguales a Elba Marcovecchio, Lola y Bárbara Lanata.

Un departamento en el Palacio Estruganou; una casa en la Zona Norte del Gran Buenos Aires de estilo moderno y amplios espacios; un departamento en una exclusiva zona de Manhattan; un departamento en Miami que usaba para desarrollar sus proyectos internacionales; una mansión en Punta del Este con salida a la playa; una colección de obras de arte de altísimo valor; y los derechos sobre programas de televisión, columnas periodísticas y libros, son algunos de los bienes.

Gabriel Levinas y Lanata fueron grandes amigos.

Mientras que en Mañanísima, Gabriel Levinas, amigo de Jorge y quien lo acompañó en Navidad en el Hospital Italiano de Buenos Aires, habló de la interna familiar que explotó desde que el comunicador fue internado.

"Aparentemente estaba enterado de los temas familiares pero yo no quise hablar. 'Qué quilombo hay afuera, Gaby', me dijo y yo le pregunté a qué se refería y me contestó 'entre ellas'. Yo le dije que no iba a hablar de eso porque tenía confianza en que saliera del hospital y pudiera arreglar todo lo que tenía que arreglar", contó el escritor.

Esto fue lo que dijo Gabriel Levinas en Mañanísima sobre la herencia de Jorge Lanata

"Él sabía y, además, me dijo que tenía razón en no hablar de eso, es absurdo en esa situación hablar de este puterío. Parte de la preocupación por el tema de la herencia viene más de la prensa que de ellos. La prensa está buscando que pase algo para tener de qué hablar. La prensa no se ha portado bien con Jorge", expresó Levinas.

"Hubo gente que fue muy desleal con Jorge, que fue columnista de su programa y exageraba, exageraba y daba información que a nadie le importa, exageraba sobre su estado mental. Encima mentir y si lo hace una persona que trabajo años con Lanata, tené un poco de agradecimiento", agregó el periodista.