El fortísimo dato que recibió Ángel de Brito sobre María Eugenia Suárez y Mauro Icardi que impactó a todos

Mucho se ha hablado en estos días de las coincidencias en las fotos que han compartido María Eugenia Suárez y Mauro Icardi en sus cuentas de Instagram y de los polémicos chats entre Wanda Nara y el futbolista. Sin embargo, lo que ocurrió el pasado jueves 7 de enero en LAM dejó sin palabras hasta a Ángel de Brito.

Todo comenzó cuando en el programa de espectáculos estaban abordando la guerra Wanda-Mauro y de Brito, que se encontraba debatiendo con las panelistas del ciclo, recibió una llamada en vivo.

El futbolista estaría viviendo un romance con la actriz.

"¿Quién me llama? ¿No será Icardi?", dijo intrigado y bromeando el conductor. "Wanda", lanzaron las "angelitas" y luego, todo el panel le pidió al periodista que atendiera.

Acto seguido, Ángel atendió la llamada y, en pocos segundos, su cara de transformó por completo. "Vení, Pepe (Pepe Ochoa), bancá un cachito. Te voy a pasar con mi asistente Pepe Ochoa que te va a escuchar fuera de cámara", le dijo al comunicador a quien estaba realizando la llamada.

Así fue el momento en el que revelaron la información que Ángel de Brito recibió en vivo en LAM sobre María Eugenia Suárez y Mauro Icardi

Cuando todas las "angelitas" comenzaron a preguntarle quién se estaba comunicando con él, de Brito contestó: "Una empleada de Icardi".

Unos minutos después, Ochoa regresó al estudio y Ángel le preguntó: "¿Fantasma o real?". "No, es verdad", respondió shockeado el panelista. "Esta persona me llamó, yo le pedí en el momento un par de pruebas, me mostró un par de audios, hice videollamadas así que bueno, tenemos que chequearlo", se explayó Ochoa.

"Es lo único que le falta, ya saben que es lo único que le falta en esta historia, ¿no?", comentó picante Ángel. "¿Qué? ¿Un bebé?", preguntaron las panelistas. Tras unos segundos de silencio y una pícara sonrisa, el conductor respondió: "A chequear". Y luego, el periodista le dijo a Pepe: "Vos escuchaste test de embarazo como escuché yo".