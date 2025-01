El curioso programa de El Trece que conducirá Guido Kaczka y le hará competencia en las noches a Telefe

Si algo distingue a Guido Kaczka es su capacidad para reinventarse. El conductor y productor acaba de anunciar la llegada del final de The Floor en la pantalla de El Trece. Guido adelantó que ese ciclo ya tiene un reemplazo para el canal del sol. Se trata de un programa de entretenimiento importado de la TV extranjera.

En diálogo con Implacables (Canal 9), Guido Kaczka reveló detalles del programa con el que reemplazará a The Floor en las pantallas de El Trece. Este nuevo show será producido por la misma productora que The Floor y se emitirá justo antes del inicio de Los 8 escalones. Kaczka destacó que están trabajando con entusiasmo en el proyecto, aunque no quiso adelantar más detalles.

El nuevo ciclo de El Trece intentará competirle a Telefe en el horario nocturno. Se estima que la nueva apuesta será estrenada en abril, en horario prime time. Competiría por el rating mano a mano con el final de Gran Hermano.

The Floor llega a su fin y Guido Kaczka tendrá nuevo programa en El Trece. Fuente: captura de video de El Trece.

"Se viene un programa nuevo, lo estamos armando. Es algo muy grande... con unas bolas gigantes. Ya lo van a ver, no sé cuánto adelantar..", adelantó Guido Kaczka. Tras esas declaraciones, La Pavada de Diario Crónica confirmó el nombre del programa al que hacía referencia el destacado conductor de El Trece. Se trata de The Quiz with Balls, un concurso de preguntas.

Los planes del canal del solcito para el verano involucran activamente a Guido. El conductor grabará episodios de Los 8 escalones y los últimos de The Floor antes de meterse de lleno en la nueva propuesta. De hecho, esta semana debutó Puro Show, el programa de El Trece que compite con Telefe.

De qué se trata el nuevo programa de El Trece que conducirá Guido Kaczka

The Quiz with Balls llegará a la pantalla de El Trece directo desde la TV estadounidense. Este programa de preguntas y respuestas, un formato que a Guido Kaczka le sienta ideal, se estrenó el 28 de mayo de 2024 en la cadena FOX.

E formato del programa se basa en la adaptación de la serie holandesa De kwis met ballen. En este divertido concurso, los participantes deben responder preguntas sobre cultura pop y conocimientos generales correctamente, o, de lo contrario, son lanzados a una gran piscina de agua. Se estima que la versión argentina, conducida por Guido Kaczka para El Trece, tenga algunas modificaciones en relación a la versión original.

El programa enfrenta a dos equipos en cada episodio, cada uno compuesto por cinco miembros de una familia. Los concursantes deben responder preguntas con seis opciones y por cada respuesta correcta ese equipo acumula su pozo de dinero. Los participantes se colocan frente a rampas con bolas numeradas que corresponden a las respuestas. Si la respuesta es correcta, una mecánica detiene la bola antes de que llegue al final, pero si es incorrecta, la bola golpea al concursante y lo empuja a la piscina eliminándolo del juego.

Aún restan muchos detalles por conocerse. Un tema importante: el dinero en premios. En la versión estadounidense, cada equipo puede llevarse hasta 100 mil dólares, un monto distinto al que repartiría la versión argentina que se emitirá por El Trece.