Aseguran que Marcelo Tinelli tendría una novia en Uruguay y estalló todo: "Se cansó de Milett"

Hace algunos días que el rumor de una crisis fuerte entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se encuentra dando vueltas. Este problema se suma a la noticia de que habrían embargado su casa de Uruguay, está más que claro que el inicio del 2025 no es bueno para el conductor.

Hay quienes afirman que la relación entre el "Cabezón" y su pareja es una historia terminada, pero que todavía no tiene confirmación por parte de sus protagonistas. Pampito en Puro Show dio detalles al respecto y sostuvo que ella sigue viviendo en el departamento que paga el conductor.

"Ella vive en el barrio exclusivo de Recoleta, en un departamento espectacular que le paga Tinelli. Es un departamento muy generoso, muy lindo, un favor de Marcelo", subrayó el conductor. Lo cierto es que la modelo no viajó a Punta del Este y esto intensificó claramente los rumores de separación.

El periodista del nuevo programa de El Trece, contó un fuerte dato que tiene que ver con la vida sentimental. Es que Marcelo tendría una nueva compañera en Uruguay: "Lo que me dicen es que Marcelo se cansó de Milett hace rato, me lo cuenta alguien muy de ahí (cercano a la familia)".

Marcelo Tinelli tendría una nueva pareja en Uruguay y se aleja de Milett Figueroa:

Pero esto no fue todo y Pampito subrayó que "Marcelo en Punta del Este... atención con esto, ya está con otra. No digo que sea una novia porque no me consta que sea una novia. Tinelli está en otra sintonía". Por el momento ni el conductor ni la modelo rompió el silencio y solo son rumores.