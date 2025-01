La China Suárez y la sorpresa a la hija de Mauro Icardi que hizo estallar de furia a Wanda Nara

El Wanda Gate está más activo que nunca y en los últimos días la cosa está que arde. Es que Wanda Nara anunció su separación con L-Gante y los rumores sobre una posible vuelta con Mauro Icardi quien está con Eugenia China Suárez parece estar a un paso de darse.

En las últimas horas, la conductora, compartió apenada la decisión que tomó respecto a su relación con Elián Valenzuela: "Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión, hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos", sostuvo ella.

Por el lado de Elián, compartió un breve pero contundente mensaje donde no expresó cariño a Wanda si no que todo lo contrario: "Esta novela ya fue... Terminenla sin mi. Si se les ocurre preguntar, no busco, ni me hace falta dar aclaraciones ni explicaciones", subrayó.

Pero este no es el único problema que la ocupa a Wanda Nara, en las últimas horas, Ángel de Brito dio una información letal que la tiene a Wanda agarrándose los pelos y tiene que ver con la China Suárez. El 19 de enero es el cumpleaños de una de las menores y la actriz le está preparando el festejo.

La información que compartió Ángel de Brito. Foto: captura de pantalla Instagram/ @angeldebritooki.

Según el conductor de LAM, esto la hizo estallar de furia a Wanda: "El 19 de enero es el cumpleaños de una de las nenas y le toca ese día a Mauro", comenzó diciendo. Luego Ángel compartió: "La niñera China ya está armando el festejo y pidiendo canjes para esa fiesta. Wanda explota".