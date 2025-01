El duro y doloroso mensaje de Ingrid Grudke tras descubrir que su pareja la engañaba con su sobrina: "Solo busco las fuerzas para..."

Ingrid Grudke se encuentra viviendo un difícil momento en su vida. Y es que, hace pocos días, se conoció que Martín Colantonio, su pareja, le estaba siendo infiel con su sobrina política. Cabe destacar que Grudke y Colantonio llevaban juntos más de cinco años luego de haberse conocido en Mar del Plata en 2018.

Fue en A la tarde donde Luis Bremer contó cómo fue que la modelo se enteró de esta triste situación.

Grudke y Colantonio se conocieron en 2018 en Mar del Plata. Créditos: captura de pantalla Instagram Ingridgrudke.

"Señora, discúlpeme el comentario, algo pasa entre Andrea y Martín", le reveló su empleada doméstica quien ante este dato enfrentó a los dos y le negaron todo.

Grudke confirmó después el final de la relación: "Estoy separada hace tres meses. Me cuesta hablar de la separación y es muy doloroso. Aunque ellos lo nieguen, yo sé lo que viví".

El mensaje que publicó la modelo el pasado domingo 5 de enero. Créditos: captura de pantalla Instagram Ingridgrudke.

Luego de que esta novedad se diera a conocer, la modelo recibió decenas de mensajes de apoyo de sus seguidores en Instagram (@Ingridgrudke). Y el pasado sábado 5 de enero por la noche, compartió un comunicado a través de sus historias.

"Gracias por tantos mensajes hermosos, llenos de mucho amor y respeto. me hace bien sentirme tan querida. me recargan de energías positiva. Me llevará un tiempo, pero todo pasa, solo busco las fuerzas para seguir con lo que me toca vivir", expresó Ingrid Grudke.