Wanda Nara rompió el silencio y fue contundente sobre su futuro con L-Gante

Wanda Nara está siendo una de las personas más buscadas en estos últimos días luego de la pelea que tiene con Mauro Icardi y con Eugenia China Suárez. La empresaria asistió a un evento especial donde se reunieron figuras como Floppy Tesouro, Carolina Pampita Ardohain, entre otras personalidades.

Wanda se dio el tiempo para dialogar con la prensa en medio del evento y afirmó que tiene nuevos proyectos para afrontar en este nuevo año que recién comienza: "Vuelvo a la tele de la mano de Telefe y continuamos con la segunda temporada de Love is Blind en Netflix. Y muchos viajes de trabajo", sostuvo.

También expresó que tiene una oferta de Europa y sorprendió, ya que la quieren como conductora de Bake Off en Italia: "Hay una propuesta Bake Off en Italia. Vamos a ver si me da, porque el año pasado logré hacer tres conducciones, hice una en Italia y dos en Argentina. Ojalá que este año pueda".

Wanda ha estado en los portales y en diferentes programas de televisión por el escándalo que está generando su separación con Mauro Icardi. Ella llamó a Ángel de Brito días atrás en LAM y allí sostuvo que el futbolista le expresó a su entorno que la quiere destruir.

Wanda Nara habló del futuro con L-Gante y los trabajos que afrontará en el 2025:

Obviamente que los periodistas más allá del futuro de ella en los profesional, le preguntaron sobre el escándalo con sus hijas pequeñas y también sobre la relación con Elián Valenzuela quien había compartido en Facebook una frase que dejó más dudas que certezas. Respecto a esto, ella confesó ante los periodistas que "está todo bárbaro".