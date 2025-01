Una exnovia de Mauro Icardi opinó sobre el escándalo con Wanda Nara

La novela entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue estrenando nuevos capítulos y también nuevos personajes. En las últimas horas quien apareció fue nada más ni nada menos que Patricia Rubio, exnovia del jugador del Galatasaray y dejó una fuerte opinión al respecto.

La conductora de Telefe y el futbolista están teniendo una separación muy escandalosa y más con la aparición nuevamente de Eugenia China Suárez con quien Mauro engañó a Wanda años atrás en Francia. En LAM hablaron con la empresaria y allí sostuvo que Icardi la quiere destruir.

Ángel de Brito compartió a través de su cuenta de Instagram los dichos de Patricia, la ex de Mauro: "Ella es la ex de Icardi. Tres años después de que el argentino la dejara, se puso en pareja con un jugador de fútbol de España y en junio del año pasado fue madre de una niña".

La publicación que compartió Ángel de Brito. Foto: Instagram/ @angeldebritooki.

"La española que fue novia de Mauro antes de conocer a Wanda es psicopedagoga", contó De Brito. Luego afirmó que hablaron con ella y le consultaron sobre el escándalo que protagoniza su ex: "No tengo nada por contestar. Tienen muy poco respeto por la gente allí en Argentina", expresó Patricia.

La contundente declaración de la exnovia de Mauro Icardi. Foto: Instagram/ @angeldebritooki.

Además agregó que "el día que alguien me pague mucho dinero pienso contar todo pero por el momento no me interesa hablar con nadie porque no lo hice en su momento. Transmite a todo el mundo por la vía que quieras que me dejen en paz y que no quiero saber nada ni responder nada que tenga relación con esas dos personas".