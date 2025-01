Tato Young reveló la secuela que le quedó tras sufrir un ACV: los detalles

Tato Young volvió a su vida normal luego de afrontar un serio problema de salud que preocupó a él y a todo su entorno. El periodista finalmente fue dado de alta semanas atrás y en un sentido comunicado agradeció a quienes lo cuidaron y acompañaron en este complicado momento.

"Hola. Llevo casi dos meses tomado por una realidad paralela, que me tragó por un tiempo. Los fármacos lo explican, sólo en parte. Otro tanto aquello que todavía no alcanzamos a entender. Quiero contarles algunas cosas. La primera es que la medicina me trajo de vuelta...", expresó Gerardo en sus redes.

Además agregó que " Toqué la muerte de cerca. Y abracé a la vida en sus formas más diversas, con entregas de amor incomparables. Gracias a todos por este viaje, que recién arranca". El periodista volvió a hablar del tema en una entrevista con La Nación y allí contó que tuvo alucinaciones.

Foto: Instagram/ @eltatoyoung.

"Estuve en la oscuridad un tiempo y quiero vivir. Tengo proyectos que voy a manejar con calma porque no puedo lanzarme a hacer todo ya. Pero tengo ganas de vivir", sostuvo "Tato" respecto a su salud. También subrayó que "no me quedaron secuelas más que la pérdida de memoria reciente, y eso es lo que estoy rehabilitando. Soy un agradecido porque el cuerpo pudo responderme, aunque a un costo muy alto".

En la charla, el periodista contó que el cerebro lo protegió con alucinanciones para no sentir tanto dolor: "tuve un período de cinco o seis semanas que fue el más crítico y en el que yo no estaba. Porque estaba viajando por el espacio, corriendo carreras de Fórmula 1, jugando al fútbol en River… Haciendo otras cosas. No sufrí nada en ese momento y eso que fue el más duro".