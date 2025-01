La fuerte amenaza de Kennys Palacios a Pepe Ochoa tras denunciar a Wanda Nara

Wanda Nara sigue siendo noticia luego de la escandalosa llamada que realizó mientras Ángel de Brito se encontraba en vivo conduciendo LAM (América). Allí, la conductora de Telefe sorprendió con las declaraciones contra Mauro Icardi y contra Eugenia China Suárez.

La empresaria en diálogo con De Brito, sostuvo que "Mauro juró destruirme. No puedo creer que usen menores para destruir a otra persona", sostuvo. Además aseguró que "Hay un montón de gente del ambiente que está cobrando mucho dinero para hablar mal de mí. Cuando Mauro se fue de mi casa, prometió pagar para destruirme", confesó.

Luego de escuchar esto, Pepe Ochoa expresó su enojo contra la conductora y sostuvo que la llevará a la Justicia, ya que según él está mintiendo en sus dichos: "Me parece que mi honor y mi credibilidad están en juego. Yo hago este trabajo con el máximo respeto que se merece. Es un oficio que estoy aprendiendo, pero a mí no me van a tratar de ensobrado ni hoy ni nunca".

Además, agregó: "En estas cosas sí voy a poner un parate. Quiero que Wanda demuestre todo lo que dijo en la Justicia". En el final, Pepe expresó: "Todo lo demás lo entiendo, me río de las chicanas porque sé que son parte del juego. Pero que me traten de ensobrado, no. Ni siquiera estoy sacando tajada de todo esto. Me parece que intenta instalar eso de manera maliciosa, como hace con todo".

La advertencia de Kennys Palacios. Foto: captura de pantalla X/ @KennysPalacios.

Quien se metió en la polémica fue el estilista y confidente de Wanda Nara, Kennys Palacios quien le hizo una dura advertencia al panelista luego de los dichos contra Wanda. En su cuenta de X (Ex Twitter) fue contundente: "Jamás lo nombro , pero ojo si es al revés ? Tendrá que vender su copa de ganador del cantando?".