Tini Stoessel y la cantante puertoriqueña Young Miko, ¿están saliendo?

Tini Stoessel y Young Miko siguen generando expectación tras los rumores del posible romance que las vincula. Estos últimos días se las vió juntas en Puerto Rico, por lo que las especulaciones crecieron al suponer que la intérprete de la triple T habría viajado al país caribeño para pasar las Fiestas con la compositora y cantante puertorriqueña.

Un video viral que circula en las redes, muestra imágenes de las dos artistas en un bar divirtiéndose junto a amigas de Tini y familia de Young Miko, ambas lucían muy felices luego de no verse durante algunos meses por cuestiones laborales.

Tini Stoessel y la cantante Young Miko estarían en una relación

En Mitre Live (Radio Mitre), el periodista Juan Etchegoyen comentó sobre este tema: "Ustedes saben que el romance de Tini Stoessel con Young Miko es un hecho. Yo lo conté hace tiempo, y todos esperamos que lo hagan público porque se las ve felices" De esta manera, el conductor daba por hecho la relación entre Tini Stoessel y Young Miko, aunque aún no existe confirmación oficial de parte de las cantantes.

La cantante puertotiqueña Young Miko estaría saliendo con Tini Stoessel. Foto: Instagram @itsyoungmiko

Luego, Etchegoyen amplió sobre la interna detrás de la relación de las jóvenes: “Aunque entre ellas está todo espectacular, existe una fuerte interna en la familia de la Triple T porque este romance no cayó bien, especialmente entre los padres de Tini. Hoy cuento solo un 2% de lo que sé”. El conductor continuó con detalles sobre la familia de Tini Stoessel detallando: “Por motivos que no quiero profundizar, me dicen que Mariana Muzlera, la mamá de Tini, no está de acuerdo con este nuevo amor que vive su hija”.

Ahondando más en el tema del vínculo entre Tini y Young Miko, el periodista explicó: “Esto me lo cuenta alguien del círculo íntimo de Tini. El comentario literal fue ‘está todo demasiado tenso en la casa de los Stoessel con este romance’. Imagínate que esta relación lleva casi un año, y aún no ha habido un encuentro formal”.

Finalizando su relato sobre la intimidad del circulo de Tini Stoessel, Juan Etchegoyen concluyó: “Creo que los padres de Tini aún no sueltan a De Paul, a quien todavía ven de vez en cuando. A esto se suma que, como mencioné hace tiempo, Alejandro ya no es el mánager de su hija, lo que generó una ruptura en lo profesional también”.