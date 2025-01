Revelaron qué pasó entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: la palabra de la familia del conductor

Marcelo Tinelli parece estar disfrutando de un merecido momento de tranquilidad junto a su familia, alejado del ajetreo mediático y los reflectores. En una reciente publicación en Instagram, compartió una imagen junto a sus tres hijas, reafirmando que su atención está centrada en ellas. Sin embargo, la revelación de una persona que fue cercana a su círculo íntimo, reavivó los rumores sobre una posible crisis en su relación con Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli acompañó la foto con un mensaje optimista para recibir el nuevo ciclo: "Feliz año 2025 para todos. Con salud, amor y disfrutando cada momento, porque la vida es una sola y pasa muy rápido. Gracias por estar siempre acá junto a nosotros. Las amo profundamente a mis tres hijas @micatinelli, @candelariatinelli y @juanittinelli1. Vamos por más". Aunque el mensaje estaba lleno de emoción, la duda sobre el estado de su vínculo amoroso con Milett volvió a salir a la luz.

La imagen que Marcelo Tineli publicó con sus hijas en su casa de José Ignacio. Foto: Instagram @marcelotinelli.

Desde que Tinelli se instaló en su casa en Punta del Este, la ausencia de Milett en sus publicaciones se volvió evidente, al igual que en las publicaciones que la peruana compartía en sus redes sociales, donde Marcelo tampoco aparecía. Poco a poco, estas señales comenzaron a generar más dudas sobre lo que realmente estaba sucediendo entre ellos.

La situación se volvió aún más intrigante cuando Mimi Alvarado, exnovia de El Tirri (primo de Marcelo), rompió el silencio en El Diario de Mariana. Al comentar sobre la foto del empresario en Año Nuevo, Mimi expresó: "Marcelo está tranquilo con sus hijas. Más que eso no puedo decir". Lo más revelador fue su confirmación de que la influencer no estuvo presente en ninguna de las festividades: "No estuvo ni en la foto, ni en Navidad ni en Año Nuevo".

Estas declaraciones encendieron nuevamente las versiones sobre una posible ruptura de Marcelo y la modelo, pese a que el empresario salió a desmentir hace poco que estaban peleados.

El mensaje de despedida de Milett Figueroa

En el episodio final de Cantando, Milett Figueroa se despidió muy emocionada, cerrando una etapa importante en su carrera. La peruana aprovechó la ocasión para agradecer a Marcelo Tinelli, su pareja y productor del programa, dejando todavía más desconcertados a quienes siguen de cerca la vida de ambas figuras.

A lo largo de su intervención, Milett expresó su gratitud por la oportunidad recibida y dejó en claro que esta experiencia marcó un antes y un después en su vida profesional. Según el usuario de TikTok que subió el video, todo esto se trata de una estrategia de marketing para promocionar el nuevo realtiy Los Tinelli que se estrenará el próximo 17 de enero en Prime Video.