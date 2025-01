¿Para la China Suárez?: el amoroso y enigmático mensaje de Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi están protagonizando un enorme escándalo con denuncias cruzadas y chats polémicos. En las últimas horas, la conductora de Telefe realizó declaraciones contra su expareja y padre de sus hijas luego de los rumores de romance con la China Suárez.

Wanda allí subrayó que "Ver hoy a esta mujer que destruyó su familia, subiendo fotos en esta casa es muy fuerte. Ver a mis hijas maquilladas con el mismo maquillaje que se hace ella", sostuvo respecto a la relación que mantiene la actriz con sus Francesca e Isabella.

La empresaria fue muy cuestionada en redes sociales y quien se sumó a las críticas fue Ivana Icardi, hermana del futbolista: "Trastornada mental nivel infinito", compartió en un primer posteo y luego agregó: "Mitómana,resentida,envidiosa y sin dignidad no son una buena combinación".

Mauro Icardi se mantuvo en silencio y en las últimas horas compartió un posteo que causó sorpresa, ya que era muy amoroso y algunos usuarios creen que está dedicado a Eugenia China Suárez: "En el Silencio de mi Jardín, escuché al Amor susurrar su promesa Eterna".

El posteo de Mauro Icardi. Foto: Instagram/ @mauroicardi

Los seguidores no tardaron en dejar su opinión en los comentarios: "Ojalá no vuelvas más con Wanda y puedas ser feliz solo o acompañado"; "Que podes esperar de una mujer como la china con el historial que tiene. No seas orgulloso ahí no!", expresaron algunos.