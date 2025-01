La reacción de Mirko al conocer a su nueva hermana Milenka en videollamada con Marley

En su cuenta de Instagram, Marley compartió un tierno video donde se lo ve a su hijo Mirko cómo reacciona al ver las primeras imágenes de su nueva hermana Milenka. En la videollamada, el feliz padre le presenta la bebé a su hermano mayor de 7 años.

En el posteo compartido por el conductor de Telefe, junto al video donde aparece Mirko se lee el mensaje: "Cuando @mirko_ok se enteró que nació su hermana y vio a @milenka_ok vía videollamada en el hospital! #milenka #mirko".

Mirko reacciona al conocer a Milenka por videollamada

Cabe recordar que días atrás, Marley tuvo algunos inconvenientes luego del nacimiento de Milenka al intentar hospedarse junto a la bebé. En un posteo de Instagram, el conductor relató: "Mudanza del hotel a una casa alquilada hasta lograr los papeles para viajar. Nadie me ayudaba y tenía mamaderas, pañales, la ropa de ella y mi ropa, y a Milenka que justo se despierta. Igual con humor todo se puede superar".

En otro video compartido por Marley, sus seguidores fueron testigos de las peripecias que debió hacer para resolver el tema del alojamiento, allí se lo vío algo complicado al detallar: "Estamos haciendo el check out para el departamento, que finalmente se liberó, porque lo tenían alquilado. Otra vez tengo que hacer todo yo. Eso que hay un hombre en la recepción pero me dijo que no tienen servicio de ayuda, conserjería ni nada".

El conductor del reality Survivor Expedición Robinson (Telefe), fue padre de Mirko a los 47 años gracias a la subrogación de vientre. El conductor volvió a optar por esta misma forma de paternar para traer al mundo a Milenka.