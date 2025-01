De las manos: el video de la China Suárez con las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara paseando por Nordelta

El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia China Suárez, acapara toda la atención de los programas que cubren espectáculo y los diferentes portales. Es que todo estalló luego de la llamada que le hizo la propia conductora a Ángel de Brito en LAM.

Wanda en la llamada sostuvo que "Él se fue con una advertencia muy clara: si vos te vas te voy a destruir. Pero no me lo dijo a mí, se lo dijo a mi mamá, a Kennys, a todas mis amigas. Dijo, yo me voy a agarrar a las más fácil de argentina, la voy a poner donde la tenga que poner y te voy a destruir".

Además, sostuvo que "Yo tuve bastantes amenazas físicas, verbales, situaciones muy complicadas para que salgan a defenderlo sin saber. A veces no hay que hablar si no conoces la historia". En medio de todo esto, Mauro Icardi y la China comparten fotos enigmáticas que dejan ver que pasan mucho tiempo juntos en la casa del futbolista.

La historia que compartió Ángel de Brito. Foto: captura de pantalla Instagram/ @angeldebritooki.

Sin embargo, algo que encendió fuerte la polémica nuevamente es un video que compartió Ángel de Brito en su cuenta personal de Instagram. El conductor de LAM publicó un clip donde se la puede ver a la China Suárez junto a las hijas de la empresaria paseando por Nordelta.

La China Suárez paseando con las hijas de Wanda Nara en Nordelta:

El periodista junto al video, expresó: "La China paseando con las hijas de Mauro y Wanda por Nordelta", fue el texto que escribió el conductor de América. Anterior a esta historia, De Brito había publicado fogosos chats que intercambiaba Mauro con Wanda, aunque ella respondía de manera acotada cada mensaje.