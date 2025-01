María Valenzuela fue dada de alta y contó el proyecto que llevará a cabo junto a su hija

María Valenzuela, por su propia decisión, se internó en una clínica para comenzar con la recuperación luego de un cuadro de estrés y angustia. La gran noticia llegó de la mano de Daniel Ambrosino quien pudo intercambiar mensajes con la actriz y le contó en detalles sus proyectos.

Su hija tiempo atrás habló con el periodista: "Ella me va contando el día a día y cómo va sobrellevando toda esta situación. La visita no te digo todos los días, pero si habla por teléfono todo el tiempo con María". Esta charla se dio cuando todavía María estaba internada.

La reconocida actriz que encarnó el personaje de "Elena" en la recordada novela "Dulce Amor" que fue protagonizada por Carina Zampini y Sebastián Estevanez tiene grandes planes para esta nueva etapa de su vida: "Hola querido Dani... Cómo estás amor. Por el momento no hago notas", confesó.

Respecto a su salud, ella subrayó que "me estoy haciendo estudios de rutina, estoy haciendo ejercicios y me estoy recuperando todavía. Esta semana estamos por abrir con Malena un canal de Youtube y ahí voy a contar parte de lo que me pasó y cómo estoy ahora".

María Valenzuela fue dada de alta tras una larga internación:

Además, pasaron imágenes del detrás de escena de lo que se podrá observar en el canal de Youtube. En los videos se puede ver a María junto a su hija muy comprometida con el trabajo y las risas no faltaron en esos pequeños clips que compartió en sus historias la propia actriz.