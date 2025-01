La exempleada de Wanda Nara y Mauro Icardi reveló fuertes intimidades de la pareja y lanzó duras acusaciones

En LAM (América TV) este jueves, la exempleada de Wanda Nara y Mauro Icardi brindó una entrevista que dejó mucha información sobre las fuertes intimidades de la pareja en el año que trabajó para la familia. El conductor del programa, Ángel de Brito, no dejó pasar la oportunidad de preguntarle lo más relevante del denominado Wanda Gate.

Sobre el escándalo con los hijos de la conductora de Telefe y el futbolista, Analía, la exempleada lanzó: “No me sorprende nada de hecho. No veo la tele, pero lo que yo te puedo contar es que viví cosas muy tristes que le hacían a Maxi López. Le negaba los hijos".

Luego continuó detallando algunas complejas situaciones en las que la pareja la involucró, entonces expresó: “Me pedía que mienta. Me llevó a una fiscalía para que testifique en contra de Maxi López. Me hizo firmar un papel en blanco, me quería sobornar”. Además agregó que le retuvieron el pasaporte.

La exempleada de Wanda y Mauro reveló detalles de la intimidad de la pareja

“Ella me ofreció un auto, me preguntó qué era lo que necesitaba y le dije que la casa ya la tenía pero que me faltaba el auto y me dijo ‘porque no me dijiste antes y te lo contaba’”, de esta manera Analía revelaba lo que le ofrecían a cambio para que colaborara en lo que Wanda y Mauro le pedían que hiciera, como testimoniar en contra de Maxi López.

También expuso que la empresaria y el delantero la despidieron y no le pagaron lo que correspondía, por ello acusó: "No me pagaba, no le gusta pagar a las empleadas". Entre las cosas más fuertes que vivió, la exempleada de Wanda Nara y Mauro Icardi sentenció: “Tengo mi valija con ropa que seguro ya no me queda, me retuvo los pasaportes también, yo no la vi más".