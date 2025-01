El escándalo de infidelidad de Chiara Ferragni, la influencer de moda más importante del mundo, que sacude las redes: "Fedez me engañaba desde 2017"

Mientras Argentina sigue de cerca la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Italia vive su propio "Wandagate" gracias a la separación de la modelo Chiara Ferragni y su marido Fedez. La mediática pareja se separó hace casi un año de manera inesperada y muchos rumores rodearon el divorcio, pero el escándalo estalló cuando Ferragni publicó un descargo en Instagram confirmando que se separó porque su esposo la engañó durante todo su matrimonio con el "amor de su vida".

La historia de amor de Ferragni y el rapero Federico Leonardo Lucia, mejor conocido como Fedez, comenzó con su casamiento en 2018. La pareja vivió seis años de romance mediático y tuvieron dos hijos, Leone y Vittoria, quienes permanecen bajo la custodia de Ferragni. Todo se acabó el 28 de enero, cuando un amigo de Fedez publicó en YouTube un video exponiendo detalles de la infidelidad del músico.

Chiara Ferragni confirmó los años de infidelidad de Fedez

Chiara Ferragni expuso los detalles de la infidelidad de Fedez. Foto: EFE / MATTEO CORNER

En el descargo, el expaparazzi Fabrizio Corona afirmó que Fedez engañó a su esposa con Angelica Montini, una exitosa diseñadora de moda italiana. Los dos se habrían conocido antes del matrimonio de Fedez y mantuvieron una relación secreta durante años. En un reciente descargo a su cuenta de Instagram, Chiara Ferragni confirmó la infidelidad de Fedez con Angelica y reveló durísimos detalles.

"Viví siete años en una relación en la que he amado como amo, sin freno y con todo mi ser. He amado incluso cuando había muchas razones para abandonar, aguanté situaciones a las que a cualquier amigo le habría dicho 'no te dejes hacer esto' porque para mí el amor también era esto: sacrificarse", afirmó la modelo, explicando que fue víctima de "constantes faltas de respeto" que aguantó para "proteger a su familia".

Chiara Ferragni procura ocultar los rostros de sus hijos en redes sociales. Foto: Instagram @chiaraferragni

Ferragni reveló que se enteró de la infidelidad por parte del mismo Fedez: "Unos días antes de la Navidad de 2024, Federico me llamó (bien consciente de que estaba hablando conmigo por teléfono) y admitió por primera vez el affaire con esta amante que llevaba desde 2017 y diciéndome también que había pensado en no casarse conmigo unos días antes de la boda pero que luego no supo cómo echarse atrás públicamente".

Fabrizio Corona expandió sobre el incidente de la boda en su video: "Fedez se metió en un baño y llamó a Angelica para preguntarle si paraba todo por ella". Corona también afirmó que el rapero intentó quitarse la vida por su amante: "Dos días antes, él recibe un mensaje donde su verdadero amor le dice que se acabó para siempre. Él intentó suicidarse por ella".

Fedez mantiene en su perfil las fotos con Chiara Ferragni. Foto: Instagram @fedez

En su descargo, Ferragni evidenció el impacto que tuvo en ella enterarse de la verdad: "Vomité, me di cuenta de que lo que había vivido había sido una burla total pero sufrí en silencio, rodeada sólo de la cercanía de los que me quieren de verdad y deseándome amor verdadero por ambas partes para el futuro. Me callé porque quería pasar página sin insistir en el dolor que había sufrido y porque tengo dos hijos que oirán lo que sus padres digan el uno del otro y sufrirán por ciertas declaraciones".

"Mi relación con Federico fue real para mí, nunca he estado en una pareja abierta (evidentemente sólo estaba abierta para la otra parte sin mi conocimiento) y, a pesar de todo, estoy orgullosa de haber amado incondicionalmente. Siento que para la otra parte yo sólo fuera una persona de la que burlarse y utilizar a su antojo pero a veces es justo abrir los ojos, encajar el golpe, sufrir, levantarse y darse cuenta de que merecemos algo diferente", cerró, angustiada.

Quién es Angelica Montini, el "verdadero amor" de Fedez

Angelica Montini esquiva las cámaras tras el escándalo con Fedez. Foto: Instagram @angelica_montini

Después del descargo de su exesposa, y con Fedez silencioso en sus redes sociales, los ojos se tornaron sobre la tercera en discordia: Angelica Montini. La diseñadora de moda puso en privado todas sus redes sociales para evitar que se filtren más detalles de su vida privada a la prensa, pero poco a poco surgen más novedades sobre el "verdadero amor" de Fedez.

Angelica Montini, de 28 años, nació en una de las familias más adineradas de Milán y se convirtió en una reconocida diseñadora de moda vanguardista, con un estudio propio donde vende ropa con precios que superan los 2.600 euros. El escándalo con Fedez habría golpeado duro a la familia Montini, una de las más poderosas y con alto nivel social del país europeo.