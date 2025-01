Wanda Nara estalló por los comentarios de Elba Marcovecchio sobre el conflicto que mantiene con Mauro Icardi

Luego de conocerse los dichos de Elba Marcovecchio mientras defendía a Mauro Icardi, sin dudar Wanda Nara se ocupó de mostrar fuertes declaraciones que le hizo su expareja que lo comprometen en el conflicto legal que mantienen.

El conductor de Mitre Live (Radio Mitre), contó en su programa que tuvo una conversación con Wanda Nara, en la que obtuvo información contundente que complicaría mucho la situación actual con su expareja, Juan Etchegoyen expresó: “Esta mañana hablé con Wanda en medio de lo que es la compleja situación judicial que vive con su ex Mauro Icardi y hubo una parte que la conté en Desayuno Americano pero hay otra parte de mi charla con ella que es aún peor”. El periodista se guardó lo más relevante de la conversación para compartirlo con sus oyentes en el programa de radio.

"Dice Wanda ‘Mauro Icardi no responde a las hijas. No vino a los cumpleaños. Maltrata a las nenas las veces que habló por teléfono. Las hizo mentir cuando estuvieron con él y no las dejaba hablarme. Es obvio que las nenas no van a querer volver con él’ y luego sigue”, de esta manera el periodista dio a conocer lo que charló con Wanda Nara luego de las declaraciones de Elba Marcovecchio. También agregó: “Mauro está enfermo. Es psicópata, maltratador y manipulador. Se fue de viaje sin dejar que las nenas hagan terapia. Yo no tengo ninguna amiga psicóloga. Pedí en Osde psicólogas y nos cortó la pre paga. A las hijas las dejó sin obra social y no paga alimentos, no pagó nunca el colegio”.

La mediática le reveló al periodista fuertes detalles del conflicto. Foto: Instagram @wanda_nara

Juan Etchegoyen, continuó revelando parte del contenido de la comunicación que mantuvo con la conductora sobre el escándalo con Mauro Icardi en la que describe lo que sucede con relación a sus hijas Francesca e Isabella, por lo que expuso: “Debe cinco meses. Yo pagué todo el año y sola. Él me dijo si no estás conmigo ni las nenas me importan. Ahora pide la tenencia sin ocuparse de nada. Pedí que le secuestren el teléfono y además presenté el mío. Él no dio las claves de su teléfono, por algo será. Porque hay cosas peores gravísimas”.

Otra de las fuertes frases que le dijo Wanda a Etchegoyen refirió sobre la negativa de Mauro Icardi ante lo que ella propuso para el régimen de visitas, allí el conductor lanzó: “El juez pidió que vea a las nenas con asistencia social y en la casa de las nenas. Por algo será! Y si tanto amas a tus hijas vas y lo haces. Le ofrecí que lo haga en mi casa y yo me iba. Solo con mis cinco hijos y él y las empleadas y no”.

Wanda le refirió a Etchegoyen que Mauro se negó a la propuesta que ella hizo para el régimen de visitas. Foto: Captura pantalla Telefe, Instagram @mauroicardi

Finalizando con la última parte de la picante charla con Wanda Nara, el comunicador explicó algunos pormenores de la difícil situación que vive la mediática con el futbolista, concluyendo: “Depositó cuatro mil dólares para que no le prohíban salir del país y nos cortó Osde. Las nenas no vieron nunca la policía, el único que las asusta con eso es él. Se niegan a ir. Es todo violencia. Me dijo que las lleve a un Hospital público y las cambié a un estatal porque no va a pagar nada. Él y sus abogadas son una basura”.