Mal momento para Nancy Pazos: chocaron su auto mientras iba su trabajo como panelista en un programa de Telefe

Este jueves antes de salir al aire en el programa A la Barbarossa (Telefe), la periodista Nacy Pazos sufrió un accidente vial en el que fue embestida por un auto mientras se trasladaba en su vehículo rumbo a su trabajo en el canal de la familia.

Afortunadamente la panelista no sufrió lesiones de gravedad que le impidieran realizar su labor en el ciclo conducido por Georgina Barbarossa, incluso contó lo que le sucedió bastante molesta. Allí sus colegas se mostraron distendidos al interactuar con Nancy Pazos mientras les explicaba los pormenores del hecho que sucedió llegando al canal en la zona de Martínez.

La periodista de Telefe aclaró que se encontraba bien y manifestó su indignación con el sujeto que provocó el accidente, el cual no se hizo cargo de la situación huyendo del lugar cobardemente sin dar información alguna.

Nancy Pazos comenzó a profundizar sobre los detalles de lo ocurrido expresando: "Sucedió lo siguiente, yo venía por Cabrera y de la mano derecha veo un lugar para estacionar. En ese momento empiezo amainar la velocidad a mitad de cuadra de a poquito".

Luego de sufrir el accidente con su auto, Nancy Pazos contó lo sucedido

El relato del suceso continuó de manera liviana, sin agregarle dramatismo generando un clima que daba lugar al humor en los comentarios del panel, entonces Nancy Pazos agregó: "Dobla uno muy apurado y se me pone justo atrás mío, entonces yo me tiro a la derecha. El tipo dobla, pero cerrado y me lleva puesta. Yo pensé que iba a frenar, entonces estacione tranquila y baje a buscar los datos".

Para finalizar, la experimentada panelista de Telefe expuso: "Cuando baje me quede esperando, pero se había ido. Me dio bronca". Sus compañeros le mostraron su apoyo, por lo que Georgina se sumó exclamando: “Te vamos a buscar. ¡Hay cámaras!”.