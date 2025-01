Un panelista discutió con Pablo Duggan, abandonó el estudio de C5N y comunicó su renuncia

En la emisión de este jueves de Duro de Domar (C5N), se vivió un tenso clima en medio de una discusión sobre actualidad entre Pablo Duggan y uno de sus panelistas, Antonio Aracre, quien terminó abandonando el estudio en pleno vivo para luego dar su renuncia al programa.

Durante un debate sobre los precios y salarios en la gestión de Javier Milei, Duggan acusó al panelista de defender al mandatario, lo que generó la respuesta de Aracre esgrimiendo: "Lo que vos estarías sugiriendo es que lo que hay que bajar son los sueldos, porque si los precios están bien..."

El conductor se indignó ante las palabras de su compañero y le advirtió: "¡No me hagas calentar, Antonio! ¿Cómo me vas a decir a mí, que estoy denunciando que, por culpa de Milei, este año le van a bajar los sueldos a la gente? ¿Que yo estoy proponiendo eso? Yo entiendo que vos quieras tergiversar todo, pero tené un límite".

La acalorada discusión de Pablo Duggan con un panelista

La tensión en la señal de C5N escaló cada vez más, miientras Antonio Aracre argumentó: "Pero Pablo, es una ecuación económica...". Entonces, Pablo Duggan le respondió en tono más elevado: "¡Agresividad acá no voy a tolerar! ¡No me vuelvas a repetir a mí en la cara que yo quiero bajar los sueldos de la gente, porque me rompe soberanamente lo que ya sabés!".

El panelista de Pablo Duggan abandona el vivo tras discutir con el conductor. Foto: Captura C5N

Ya a los gritos Duggan le espetó a su compañero: "Por gente como vos que está bancando este modelo de mierd*, hay gente que se está cag*ndo de hambre. Eso lo estás generando vos". Acto seguido, Antonio Aracre se levantó de su lugar en el panel y retrucó al conductor: "Sos un maleducado y un intolerante". El periodista se quitó el micrófono y abandonó el estudio de C5N en vivo. Esa misma noche, hizo su renuncia al programa anunciándolo a través de su cuenta de X: "Agradezco a @nicobocache y a las autoridades de @C5N por la enorme oportunidad que me dieron para debatir las ideas de la libertad en su casa".