Pamela David liquidó a Wanda Nara tras la polémica llamada en vivo con LAM por el escándalo con Mauro Icardi

Este viernes en Desayuno Americano (América TV), Pamela David opinó duramente sobre el contenido de la sorpresiva llamada en vivo que Wanda Nara mantuvo con Ángel de Brito en medio del escándalo con Mauro Icardi.

Al tratar el tema con el equipo del programa, Pamela habló sobre las ásperas declaraciones de Wanda enfatizando: “Ellos, al hacer público el tema, no es que uno dice ‘bueno, nos cerramos por respeto’, porque son los primeros en postear y subir historias. Te mandan una cautelar para que no hables del tema, pero después publican todo”.

Luego, Pamela David destacó el comportamiento que está teniendo L-Gante en toda esta situación con la empresaria y Mauro Icardi opinando muy filosa: “El más maduro hasta acá es Elián. Se mantiene al margen y solo hace payadas cuando le dicen lo que tiene que hacer”.

Pamela David opinó duramente sobre el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

“Lo que siento, no sé si hay algún psicólogo en el piso, es que hay un narcisismo tan grande cuando ella dice ‘me lo hace para dañar, me quieren ensuciar’, pero luego dice barbaridades de la China”, sentenció Pamela David sobre la actitud de Wanda Nara.

Para terminar, Pamela David haciendo referencia a los escandalosos dichos de la figura de Telefe sobre la China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi, puntualizó: “Claramente la odia, pero dice barbaridades de ella: que tiene olor, que es fácil, que se va a embarazar, que no sé qué. Pero a ella la quieren ensuciar. No mide con la misma vara. Tiene un narcisismo que no la deja ver más allá del ombligo”.