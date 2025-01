Los obscenos mensajes que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara en medio de la disputa legal: "Quiero llenarte de..."

En medio del torbellino mediático y la disputa legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la cuenta de X de Ángel de Brito estalló al dar a conocer un polémico chat entre la empresaria y el delantero con un nivel altísimo de contenido obsceno.

El conductor de LAM en el programa de éste viernes, publicó los escandalosos chats de alto voltaje que compartió en sus redes, entre otras conversaciones que De Brito resume mencionando: "Así es todo, pero va del odio al amor, a querer cog* y la hamburguesa y no se que, pero todo es asi en un loop, son meses de mensajes, esto esta todo en la justicia también quiero aclarar".

El contenido de los obscenos mensajes que Mauro Icardi envió a Wanda exclamaban: "Así te quiero poner y cog* toda...Como te gusta!!!" . El delantero continuó sus textos enfatizando: "Y yo se que te morís de ganas también de cog*, de chup*, de todooo."

El contenido obsceno de los mensajes que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara. Foto: X @AngeldebritoOk

En la seguidilla de los sórdidos textos, Mauro Icardi se torna aún mas picante y expone: "Pero te haces la loquita! te haces la ofendida! te haces la mala conmigo!!! Nos das una oportunidad? Que quiero coge* y llenarte toda de lec* la (emoji de hamburguesa)" . Por último el delantero del Galatasaray remata preguntando: "Me dejas????...Me dejasss???...Me dejass???"

Ángel de Brito leyó en vivo otros mensajes que no compartió en su cuenta de X, los poco sutiles textos de Mauro Icardi a Wanda Nara anunciaban: "Tengo... explotada de lec*, vos pensás que tengo ganas de cog* a otra mina? te pensás que quiero hacer algo con otra mina? No puedo, quiero hacerlo con vos, que me lo saques con la bo* o llenarte la Hamburguesa". Con la lectura en vivo de este contenido, el conductor provocó acaloradas reacciones de sus compañeras en el panel.