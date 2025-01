Habló Benjamín Vicuña tras el escándalo con la China Suárez en la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Tras el escándalo por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, sumado a los rumores de una relación entre María Eugenia la China Suárez con el futbolista del Galatasaray, Intrusos (Amèrica TV) buscó tener la palabra de Benjamín Vicuña para conocer su opinión sobre lo trascendido con su exesposa y madre de sus hijos.

Se estrenó el film El silencio de Marcos Tremmer protagonizado por Benjamín Vicuña, en el evento, la notera del programa de chimentos del medio día de América TV, interceptó al actor Chileno para preguntarle si había tenido que consultar con sus exparejas o pedir permiso para pasar las fiestas con sus hijos y su actual novia, a lo que Vicuña respondió cauteloso sobre el tema: “Así como pedir permiso, no”

La cronista, continuó mencionando al actor que la China Suarez y sus hijos pasaron año nuevo en compañía de Mauro Icardi y sus hijas, entonces le preguntó si su exesposa le consultó sobre esta situación previamente. Muy atento a la pregunta Vicuña respondió filoso: “No, no me preguntaron”.

Benjamín Vicuña habló tras el escándalo con su expareja y Mauro Icardi

El actor se refirió a la situación con sus hijos, sin mencionar directamente lo trascendido con los dichos de Wanda Nara, por lo que explicó: “cuando hay niños es un tema. Porque obviamente no me puedo hacer el loco y decir me da lo mismo. No me da lo mismo. Donde están mis hijos, por ahí es algo que se tiene que conversar. Pero no lo he hecho”.

La relación que tendría María Eugenia la China Suárez con Mauro Icardi, sin dudas ha llegado a oídos de Benjamín Vicuña, por este motivo se esperaba saber que tenía para decir el actor chileno sobre el tema que Wanda Nara se encargó de profundizar en la llamada en vivo con Ángel de Brito.