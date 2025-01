Un conocido periodista y un abogado se agarraron a las trompadas en pleno programa: el video

En la tarde del 28 de enero se vivió un polémico momento en el programa "ISPA" que se emite a través de la señal de NET TV. Es que en LAM compartieron un video donde se puede ver a Diego Suárez y al abogado Rodolfo "Fito" Baqué irse a las manos en pleno programa.

Si bien esto no salió en vivo, según las propias palabras del conductor, se dio en el corte luego de un pedido que él le hizo al letrado sobre un tema en especial. "Todavía estoy un poco afectado porque con Fito tenía una excelente relación", comenzó diciendo el periodista.

Luego, agregó que "esto no estaba ni armado ni arreglado... Había 20 o 25 personas en el estudio y todos dan fé de lo que pasó", sostuvo. También explicó que la situación se dio en el corte que la producción le pidió y allí fue donde se desató el escándalo con Baqué.

"Cuando fui al corte me dijo 'yo no voy a hablar más' y le dije si no vas a hablar más andate o tomatelas, se levantó y me empujó. Tengo entendido que tuvo problemas con muchos problemas con panelistas", contó Diego Suárez respecto a la situación y dijo que "tengo una pierna lastimada".

El video de la pelea:

Rodolfo Baqué por su lado, puso paños fríos a la situación: "Con los amigos discutís... Esto no es inventado, fueron un par de empujones que se tienen afecto. Yo le agradezco que me invite a su programa porque le tengo afecto. No fue un gran problema, por lo menos yo lo veo así", cerró.