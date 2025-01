Enzo Fernández querría recuperar desesperadamente a Valentina Cervantes: el polémico motivo

Meses atrás se dio a conocer en LAM que Valentina Cervantes y Enzo Fernández le ponían punto final a la relación luego de muchos años de noviazgo e hijos en común. La joven influencer fue quien luego de los dichos de Ángel de Brito, confirmó todo en sus redes sociales.

En una entrevista con Pía Shaw para La Nación, la expareja de Enzo confesó que " a veces, escucho a la gente pedirme que le saque todo pero no es así porque él también fue mi compañero en su momento y lo quiero un montón. Y también lo respeto por eso. Yo quiero que le vaya bien y tenga éxito".

"Hoy tenemos un camino diferente, estamos separados pero compartimos un montón de tiempo juntos y lo vamos a seguir compartiendo", expresó Valentina. Además, agregó que "Le puse que me encantó haberlo acompañado y que él cumpla su sueño y haber estado yo presente ahí. Me emociona que él me haga sentir parte (de su carrera) y lo valoro mucho".

El periodista Daniel Fava, contó que "ella está enamorda y extraña la buena vida que tenía con Enzo Fernández en Londres". Además, sostuvo que "él se enteró de algo que no le gustó", comenzó contando el panelista del programa que conduce Karina Mazzocco.

El motivo por el cual Enzo Fernández querría reconquistar a Valentina Cervantes:

"En las últimas horas, ha habido un acercamiento con su expareja Valentina Cervantes. Se vuelven a dar una oportunidad y la información que yo tengo es que Enzo Fernández sale desesperadamente a la reconquista de su esposa porque a él le llegó que hay un compañero suyo, últimamente campeón, husmeando la zona".

Luis Bremer por su parte expresó que "tres jugadores de la selección le escribieron, uno por Instagram y dos por WhatsApp que no se cómo lo consiguieron", subrayó el panelista. Lo cierto es que por el momento ni Enzo ni Valentina confirmaron una reconciliación.