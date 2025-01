El fuerte pedido de la China Suárez a Mauro Icardi que lo aleja del Galatasaray: "Ella siente que..."

En las últimas horas, el periodista Gustavo Méndez dio a conocer a través de fotos en sus redes sociales que Mauro Icardi y Eugenia China Suárez emprendieron viaje hacia Italia. Luego de unas horas, fue el futbolista quien compartió la foto de la actriz en el avión con la frase "Buongiorno Milano".

Si bien es un viaje que harán para disfrutar de Italia, Yanina Latorre contó en sus historias de Instagram que no solo van a disfrutar, sino que Icardi tiene una cuenta pendiente que tiene que ver con la Justicia italiana: "Fue a declarar citado por la Justicia italiana. Declara el viernes 30 y sigue viaje (ya les contaré). En Italia tienen causas cruzadas con Wanda... Todas por los bienes", comentó la panelista de LAM.

En medio de todo esto, en Intrusos dieron a conocer un fuerte pedido que le habría hecho la China Suárez a su flamante novio. Guido Záffora contó que la actriz le habría pedido que no juegue más en Turquía: "Ella siente que no es un país ameno para recibirla a ella y con las mujeres en general, siente que no la quieren y que le queda trasmano porque los viajes a Turquía no son tan directos. Sobre todo, el tema con los nenes y los padres de los nenes".

Además, el panelista contó que "Mauro fue a Italia a buscar club... Ya le dijo a su representante que se ponga en campaña para buscar club en Italia y también hay una posibilidad en un club de Madrid en España", confesó el panelista de Intrusos sobre la información que le llegó en las últimas horas.

El pedido de la China Suárez a Mauro Icardi:

Lo cierto es que en Galatasaray el delantero argentino es considerado como uno del los futbolistas del plantel más importantes y tiene un gran contrato que finaliza en el 2026. El periodista confirmó además que al club turco las imágenes del argentino embarcando a Italia "molestó mucho".