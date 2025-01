No da: el regalo de L-Gante a Wanda Nara que le generó asco a la conductora

Wanda Nara y L-Gante se comenzaron a mostrar nuevamente juntos en las redes sociales luego de la separación que anunció la conductora en sus redes sociales. Allí aclaró que la decisión la tomaron porque ella debía ocuparse de los temas judiciales y de sus hijos.

Días atrás, en Intrusos dieron a conocer que L-Gante y Wanda se encontraron en Villa Carlos Paz donde sellaron su reconciliación. De hecho, la hermana de Elián Valenzuela y su representante compartieron en sus respectivas cuentas una imagen de los dos donde se los podía ver muy felices.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a correr el rumor de un fuerte enojo por parte de Wanda contra su novio. Fue Daniel Ambrosino quien dio detalles en "A la Tarde" programa de Karina Mazzocco: "Me llega la información que L-Gante le regaló a Wanda un anillo", comenzó contando.

Luego, agregó: "Un anillo que a Wanda le pareció absolutamente asqueroso, que no le gustó nada y que estaba dudando en usarlo", subrayó. Pero este regalo tenía una peculiaridad que a la conductora de Telefe no le gustó para nada, ya que le hacía acordar a su expareja, Mauro Icardi.

El regalo que le generó asco a Wanda Nara:

"El anillo tenía una "W", uno entiende que si lo da vuelta puede ser una "M" de Mauro. Le pareció asqueroso, no sé si lo habrá tirado, si lo devolvió o no lo devolvió. Ese anillo le resultó repugnante porque además tiene esa cosa excéntrica de las cosas que usa L-Gante y que no es el estilo de Wanda", finalizó.