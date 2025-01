Andrés Nara criticó fuertemente a Mauro Icardi comparándolo con Maxi López

Este lunes en Intrusos (América TV) entrevistaron a Andrés Nara, en medio de todos los escándalos, conflictos judiciales y mediáticos que envuelven constantemente a la familia. El padre de Wanda y Zaira, Nara dejó muy en claro que es lo que piensa de Mauro Icardi, y supo expresarlo de una manera más que contundente comparando a su exyerno con Maxi López y Facundo Pieres, en la nota que amablemente le brindó al programa de chimentos encabezado por Marcela Tauro.

Consultado por el cronista acerca de la opinión que tiene sobre el polista, novio de Zaira, Andrés Nara no titubeó al expresarse claramente mencionando: "Es un divino, estuvimos charlando un montón. Es un genio, tengo el mejor concepto de él. Es agradable, sencillo, es un chico muy culto y de familia muy distinguida. Y Zaira es la pareja ideal, porque es un excelente ser humano".

Pero los buenos conceptos no se repitieron al referirse sobre Mauro Icardi, ya que el notero le preguntó lo mismo para conocer su opinión del futbolista con el que Wanda mantiene un tenso enfrentamiento en la justicia, es por ello que expresó: "No, yo no tengo la mejor con él. Ni él conmigo, esa es la realidad. De Mauro no me gustó nada, no me gusta la personalidad y no me gustan las formas y seguramente a él no le gustan las mías".

Andrés Nara contó lo que piensa sobre Mauro Icardi en medio del conflicto con Wanda

La comparación con Maxi López llegó cuando la entrevistadora le replicó: "Nunca te escuché hablar tan bien de Mauro Icardi" a lo que Andrés Nara sin problemas respondió: "Yo tengo otro concepto de vida, por ejemplo, yo reconozco que Maxi tuvo miles de errores, y no estoy de acuerdo con sus desprolijidades, pero después es muy buen padre, muy buena persona".

Para finalizar, el padre de Wanda remató exponiendo un poco más su pensamiento sobre Mauro Icardi apuntando: "Con este muchacho no tengo nada que ver, no lo quiero ni nombrar, no me interesa. No me gustan sus formas y a él no le gustan las mías. Nunca estuvimos de acuerdo".