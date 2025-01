Tras la denuncia por abuso sexual simple que recibió L-Gante de parte de Dakota Gotth, el abogado de la modelo hizo fuertes declaraciones

Después de la reconciliación entre L-Gante y Wanda Nara que ambos compartieron con sus seguidores en las redes sociales, apareció la modelo Dakota Gotth que le dió un duro golpe al cantante tras realizar la denuncia por abuso sexual simple, hecho que habría ocurrido en el corto tiempo en que la conductora de Telefe y el artista estuvieron distanciados por las constantes tensiones generadas por los conflictos entre Mauro Icardi y la empresaria.

La modelo denunciante, Evelyn López, que es el verdadero nombre de Dakota Gotth, se presentó ante la Oficina de Violencia Doméstica, OVD, para realizar la denuncia contra el representante del RKT, acusándolo por las graves situaciones que vivió.

Este lunes en Desayuno Americano (América TV), el abogado de Dakota Gotth, Mariano Lizzardo, dialogó con el programa explicando los detalles de la grave denuncia. El letrado de la modelo que acusó a L-Gante apuntó: "Estaba angustiada, estaba llorando, se habla de un fin de semana pero es un poquito mas extenso, es una semana. Fue acompañada por gente del estudio a la oficina de la OVD y luego de pasar por entrevistas de un gabinete interdisciplinario de unas 4 o 5 horas, la OVD fue la que en definitiva hace la denuncia y comunica al juzgado de turno".

El abogado de Dakota Gotth habló respecto a la denuncia contra L-Gante

Luego el representante de Dakota Gotth contó los detalles de la medida dictada por la justicia, relatando: "Dakota denuncia el día jueves y el día viernes ya estaba la resolución, sacaron 3 medidas que fueron fundamentales, una restricción perimetral con una distancia de 600 mts en cualquier lugar donde se encuentre, un botón antipánico, y los más importante es una custodia policial permanente en su domicilio".

Por último el defensor reveló las graves amenazas que recibió la denunciante de L-Gante, en base a ello refirió: "Ha sufrido amenazas cerca de su domicilio, llamados, por Instagram, diciendo que termine con esta situación que no le convenía para su vida, esto está todo probado sino no, no le hubiesen puesto un personal policial que custodie su casa".