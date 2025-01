El dolor de los famosos tras la muerte del cineasta y excronista de CQC Alfredo Oliveri

Una gran conmoción generó la noticia del fallecimiento de Alfredo Oliveri a sus 55 años, quien se desempeñó como director de cine y fue un conocido cronista de CQC, El Rayo y otros exitosos programas televisivos. Sus amigos y colegas famosos expresaron su dolor por la triste pérdida a través de sus redes sociales.

Entre las destacadas personalidades del mundo del espectáculo que se despidieron de Alfredo Oliveri se destaca el mensaje de Cecilia Roth, que compartió junto al cineasta grandes trabajos y momentos de mucho afecto. En su emotiva publicación la actriz compartió con sus seguidores una foto de su entrañable amigo, en ella expresó: "Me mandaste esta foto el 22 de diciembre desde Ámsterdam diciéndome que querías mudarte a Portugal. Hace un mes estábamos hablando de las fiestas y de la locura del mundo y de las ganas de vernos en algún lugar del planeta. No puedo no pensarte tan vivo y tan gracioso como siempre. Brillante. Imaginando vidas posibles, amores felices, carcajadas con música, inventos, ilusiones, fiestas sin finales, tristezas hondas, caminos bifurcados. Pero siempre la vida. Siempre la vida por delante. Mi chiquito querido que bailaba tap en NY y preguntaba desde su madurez infantil si podría, algún día, producir Atracción fatal en comedia musical. Yo decía que no, tal vez me equivocaba. Te voy a extrañar Alfred, como se extrañan los jazmines en invierno".

El mensaje de despedida de la gran actriz argentina Cecilia Roth. Foto: Instagram @ceciroth

En respuesta al sentido posteo de Fito, el cantante Juanse, líder de los Ratones Paranoicos, también le dedicó unas palabras a Alfredo Oliveri exponiendo: “El mundo no comprende lo que hacemos aquí, Alfred tu gran presencia y lealtad hablan por todos los que te queremos, que sea un viaje dulce y sutil como ampliamente lo deseabas. LOVE”.

Otro gran artista que expresó su tristeza en sus redes sociales por el fallecimiento, fue el actor Jean Pierre Noher, dedicándole: "¡Alfred querido! Me quedo con nuestra conversa, desde el remís que te llevaba a Ezeiza, luego de tu última visita a Buenos Aires. Gracias, por tu generosidad, tu discreción, extrañaremos siempre tu charme, tu glam y tu don de gente. Aquí, apenas un recuerdo de hace mil en ese programa que conducías en la TV Pública con mi hijo @michelnoher (en su primera aparición pública), con Vicentico, Ruth Infarinato. Alfred Oliveri, único. Abrazo gigante a Paz tu compañera y los tuyos @pazleon”.

El músico Fito Páez expresó su dolor en un mensaje de despedida en sus redes sociales. Foto: Instagram @fitopaezmúsica

El músico argentino Fito Páez también se sumó a los artistas que no dudaron en transmitir su mensaje para despedirse tras el fallecimiento de Alfredo Oliveri, allí el cantante mostró una fotografía suya junto al exnotero de CQC y Juanse en la que relató: "Se nos fue Alfredito Olivieri. Siempre riendo, siempre buscando, siempre inyectando positividad. Un hombre de la cultura rock. Protagonista de la noche porteña en los agitados 90’. Aquel texto confesional sobre aquellos años es un texto impostergable. Honesto, seco y divertido. Quienes lo conocimos lo vamos a extrañar. Todo el amor para sus amigxs y familiares. Flia Páez".