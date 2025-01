Estalló el escándalo por las posesiones personales de Wanda Nara y sus hijos que están en Estambul en la casa que compartió con Mauro Icardi

Por medio de sus clásicas historias de Instagram, la especialista en espectáculos Yanina Latorre contó los detalles detrás del nuevo conflicto que surgió entre Mauro Icardi y Wanda Nara recientemente, se trata de todos los objetos personales que la conductora y sus hijos tenían en la casa familiar ubicada en Estambul.

"Wanda quiere 2 gatos, un perro (lit)", comenzó el mensaje de la publicación de la panelista de LAM (América TV), sobre las cosas que Wanda Nara le estaría reclamando a Mauro Icardi que actualmente se encuentran en la propiedad en la que residieron en Turquía.

La publicación de Yanina en sus historias de Instagram sobre el nuevo conflicto entre Wanda y Mauro. Foto: Instagram: @yaninalatorre.ok

Yanina continuó con su información, agregando otros datos acerca de lo que está pidiendo la conductora de Telefe por considerarlos de su propiedad y también de la de sus hijos, por lo que precisó: "Los cuartos de sus hijos, la ropa y su vestidor". Siguió con la respuesta de Icardi que rebatió: "Mauro dice q se lo va a dar cuando él quiera" . Luego bromeó al respecto y deslizó: "Creo que lo amo".

Reflexiva respecto al conflicto. Foto: Instagram: @yaninalatorre.ok

En la próxima historia, la panelista se llamó a la reflexión sobre lo que sucede con Wanda Nara y el futbolista sentenciando: “A ver, si ya está todo, ¿no debería devolverle todo y ya?”. Como siempre al ponerse en el lugar de los menores y en su defensa expuso: “Las cosas de los chicos... que no tienen la culpa de nada”.

Yanina continuó con su información, agregando otros datos acerca de lo que está pidiendo la conductora. Foto: Instagram: @yaninalatorre.ok

Siguiendo con su postura reflexiva acerca de cómo debería ser el trato que Wanda Nara y Mauro Icardi le deberían dar a sus hijos, particularmente en este conflictivo momento, Yanina Latorre explicó: "O sea, no te doy las cosas de los chicos porque no quiero?. Entre ellos que se tiren con todo! Pero no deberían mezclar a los chicos. Y va para los 2. Las chicas deberían ver al padre. Deberían los 2 dejar de grabarlas y exponerlas y él devolverle las cosas de los chicos que hay en Turquía".