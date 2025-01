El padre de Wanda Nara y la madre de L-Gante juntos en Gualeguaychú: el video

Wanda Nara y L-Gante decidieron apostar nuevamente al amor, luego del distanciamiento por los temas judiciales que la conductora de Telefe tiene con Mauro Icardi, ambos se mostraron nuevamente juntos y muy enamorados. Pero quienes también se mostraron felices son los padres de la pareja.

En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, ya comenzaron los famosos carnavales que reúne turistas de diferentes partes de la Argentina. Un clásico de estos festejos es que allí asisten personalidades muy conocidas del ámbito del espectáculo y quienes se hicieron presentes fueron Andrés Nara y Claudia Valenzuela, padre de Wanda y madre de Elián Valenzuela.

Según lo compartido por la agencia de noticias NA, Claudia expresó que Dakota (la joven con la que se lo vio a L-Gante) " no tuvo ningún tipo de relación con Elián y me da bronca las cosas que dice". Pero esto no es todo, ya que también habló de Tamara Báez, expareja de su hijo.

Claudia afirmó que tiene una buena relación con la madre de Jamaica, su nieta. Por su parte, Andrés Nara decidió opinar sobre el conflicto de su hija con el futbolista y allí subrayó que "El conflicto es muy rebuscado. Ojalá termine todo bien, más que nada por las criaturas".

Andrés Nara y Claudia Valenzuela juntos en los carnavales:

Respecto a la madre de L-Gante, Andrés comentó: "Por ahora, Claudia divina. Tenemos una muy buena onda. Él es un pibe bárbaro, muy ubicado, sin ningún problema", expresó sobre L-Gante, quien se muestra cada día más enamorado de Wanda Nara y así lo deja ver en las redes sociales.

Mucho se habló de un supuesto embarazo de Wanda con Elián Valenzuela y Andrés habló sobre esto: "Con Elián, si alguna vez tienen algún hijo en común, yo la voy a acompañar en lo que decida. Es muy delicado, por eso no me gusta meterme tanto en la parte personal de la familia", finalizó.