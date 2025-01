Revelan el verdadero motivo por el que Ana Rosenfeld se bajó de la defensa de Wanda Nara ante Mauro Icardi

Un sinfín de rumores estallaron tras la baja de Ana Rosenfeld de la defensa de Wanda Nara en el litigio con Mauro Icardi, y este viernes en LAM (América TV), Ángel de Brito reveló el verdadero motivo de la renuncia de la abogada.

En un primer momento, se había especulado con que Nara habría desvinculado a Rosenfeld, pero la propia letrada fue la encargada de aclarar los tantos en una comunicación con el conductor de canal América.

“Rosenfeld me dijo que nadie la limpió, ella renunció. Uno de los motivos del desencuentro fue el bozal legal a Yanina Latorre, que ella no mandó y no estaba de acuerdo”, comenzó Ángel de Brito al referirse a la decisión de Ana Rosenfeld de no seguir adelante con la defensa de Wanda Nara en su divorcio de Mauro icardi.

La razón detrás de la renuncia de Ana Rosenfeld a la defensa Wanda Nara ante Mauro Icardi

Al referirse a la solicitud de Nara de silenciar a Latorre, De Brito explicó: "Me contó Ana que cuando se planteó ese tema por pedido de Wanda, Payarola dijo 'bueno, le mando un bozal legal'. Si hay algo en lo que Ana tiene especialidad es en eso, y ella dijo 'de ninguna manera' porque si todos los abogados están dando información a la prensa cómo vamos a callar o intentar callar a una en particular".

Además, Ángel de Brito remarcó que más allá de que Ana Rosenfeld haya decidido apartarse de la batalla entre Wanda Nara y Mauro Icardi, sí sigue representando a la conductora en otros temas como contratos laborales y asuntos civiles.