La conocida periodista que ocupará el horario de Carmen Barbieri en El Trece tras la abrupta baja de Mañanísima

Luego de conocerse la noticia de la desvinculación de Carmen Barbieri del programa Mañanísima, que El Trece por una decisión sacará del aire en poco tiempo, en LAM (América TV) develaron el nombre de la periodista que entrará en la señal a partir de la finalización del ciclo de la capocómica. Se trata de Belén Ludueña, esposa de Jorge Macri y periodista.

Ángel de Brito poco tiempo atrás habló con ella, pero no le dijo que estaría pronto a aterrizar en el horario de la mañana. El líder de las angelitas reveló que en El Trece estarían buscando un programa con perfil periodístico en lugar de un magazine que era el formato que encabezaba Carmen Barbieri.

“Sabían que el canal quería otra cosa y que no siguiera Mañanísima. Las razones del canal son que van a hacer un ajuste en la grilla y quieren algo más periodístico”, reafirmó Laura Ubfal a lo que contó el conductor.

Los detalles de la desvinculación de Carmen Barbieri de El Trece

Ángel de Brito explicó que el ciclo de Carmen en El Trece terminaría el 31 de enero, y que no renunció sino que la echaron por un tema artístico, ya que el canal al decidir que que programa no continuaría al aire se daba por hecho que no tendría otra opción. Pese a que la actriz y conductora hacía varios programas para la señal, prácticamente reformando su camarín para poder descansar entre cada grabación y llevar a su perrito, apuntaron que la postura de los decisores del canal fue pagarle lo que correspondía pero dejarla fuera de la pantalla.

Por otro lado, Laura Ubfal contó que la Carmen Barbieri tras ser reemplazada por Belén Ludueña, ya tenía una propuesta laboral para el teatro este año, en el proyecto de la versión Argentina de La muerte le sienta bien, junto a la cantante Valeria Lynch.

La vedette arribó con Mañanísima en El Trece en octubre de 2023 luego de pasarse del canal Ciudad Magazine. El ciclo trataba temas de actualidad tanto de política, policiales como de espectáculos junto a una mesa de destacados panelistas.