Tamara Pettinato dio detalles de su litigio con El Nueve, tras la sospechosa "desvinculación" luego del escándalo con Alberto Fernández

Tamara Pettinato quedó en boca de todos cuando a mediados del 2024 salieron a la luz una serie de videos en los que se la ve reunida en la Quinta de Olivos junto al expresidente Alberto Fernández. La situación laboral de la hija de Roberto Pettinato se modificó a partir de entonces. Luego, Tamara fue desvinculada de El Nueve, donde se desempeñaba como panelista de Bendita TV.



Recientemente, Pettinato brindó una entrevista en la que aclaró cómo es su panorama laboral. Durante el verano sigue en la mesa de Pasaron Cosas (Radio Con Vos), programa que conduce Ernesto Tenembaum durante las mañanas de la emisora FM.



"Por lo pronto, en el verano Ernesto es el único que me hace trabajar, viste cómo es", bromeó Tamara Pettinato en diálogo con uno de los noteros de Puro Show (El Trece).

Tamara Pettinato seguirá en Blender a partir de marzo. Fuente: captura Blender.

Otro de sus trabajos fue, al menos hasta diciembre del 2024, en Radio Metro. La hija de Roberto Pettinato no tiene la confirmación de las autoridades de la emisora para continuar al aire durante este año. "En diciembre terminamos el programa. Pero el verano pasado también me hicieron esto. No sé, no tengo idea. En las radios está todo medio raro también. Yo acabo de volver de vacaciones y mi trabajo fijo siempre es Radio con vos con Ernesto, así que el resto vamos viendo año tras año", explicó.



Los escandalosos videos filmados en el despacho presidencial la pusieron en el ojo de la tormenta. Desde entonces, Tamara Pettinato intenta bajar su perfil mediático y seguir adelante con su vida familiar y laboral.

Tamara Pettinato reveló cómo está su situación con El Nueve

Tras la desvinculación Tamara Pettinato de Bendita TV, la conductora llevó a El Nueve a la Justicia. La actriz y conductora alega que fue despedida sin causa. En diálogo con Puro Show, Tamara contó los detalles de ese litigio judicial que mantiene con el canal.



“Lo siguen los abogados y me van avisando cuando pase algo. Entiendo que son cosas largas. Cuando del otro lado no hay ganas de cooperar, puede ser bastante largo", dijo. Por el momento, Tamara tiene asegurada su continuidad en Blender a partir de marzo del 2025.

Tamara Pettinato fue desvinculada de El Nueve tras el escándalo con Alberto Fernández. Fuente: captura El Nueve.

Su salida de El Nueve fue escandalosa. El propio Beto Casella, conductor de Bendita TV, tuvo que salir a aclarar la situación. "A mí el canal me dice que no la despidió, en ningún momento el canal le mandó una carta documento o alguien de recursos humanos le comunicó 'estás despedida'. Estaba como que todos nos habíamos dado un tiempito de espera y la idea era preservarla a ella, preservar el clima del programa. Se ve que no estaba en su espíritu esperar", explicó Beto en aquella oportunidad.