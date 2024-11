Tras los polémicos videos de Alberto Fernández y Tamara Pettinato, Beto Casella reveló un fuerte dato: "Hace un mes me llegó..."

A tres meses de que salieran a la luz los polémicos videos de Alberto Fernández y Tamara Pettinato en la Casa Rosada, este miércoles, Beto Casella fue abordado por un móvil de LAM y habló sobre su excompañera de Bendita.

"Anoche alguien me comentó del encuentro que tuvo Tamara con Edith Hermida, perfecto, está bueno que se acerque a alguien, porque por lo que yo sabía no había tenido acercamiento con nadie del equipo. ¡Y no tiene por qué irse peleada!", comenzó diciendo el conductor.

La periodista fue panelista en "Bendita".

"Nosotros nunca nos cruzamos, creo que ni ganas tenemos, porque quizás nos obligaría a un saludo social, porque nunca fuimos amigos ni tuvimos ningún tipo de relación fuera del programa", comentó el periodista.

Momentos después, el cronista le consultó: "Edith contó en una nota que le preguntó 'y, ¿estuviste o no estuviste con Alberto?' y ella le dijo: 'Ni te voy a responder porque vos lo vas a contar'. ¿Es medio una confirmación por omisión?".

Esto fue lo que dijo Beto Casella en LAM sobre Alberto Fernández y Tamara Pettinato

Y sin titubear, Beto Casella le respondió: "¡Yo se todo! Pero tampoco lo puedo contar. A mí me pasó que yo dormí absolutamente en toda esa historia, porque tampoco soy de preguntar mucho, pero hace un mes me llegó todo junto. Esta bien ¡perfecto! Es la vida personal y yo no estoy para juzgar. A mí me llegaron cosas, pero no confirmo porque deberían contarlo ellos, alguna vez, si quieren. Lo que sí te digo es que yo tenía una idea de eso totalmente equivocada. Esto indica lo poco que conozco de algunos panelistas".