Los polémicos audios filtrados de Wanda Nara con Mauro Icardi en una picante llamada telefónica: Prefiero tener un desfile de chongos

Este miércoles en LAM (América TV), se abrió un nuevo capítulo del denominado Wanda Gate, en el que los conflictos tras la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi no paran de generar nuevos y sorprendentes episodios. En este caso, el conductor del programa de chimentos, reveló un fuerte cruce entre la pareja durante una llamada telefónica que quedó grabada.

El llamado comienza con una referencia que hace Wanda Nara, sobre la situación de que la China Suárez comparta con sus hijos la casa de Mauro Icardi cuando a las hijas de la conductora les toque pasar los días allí, esgrimiendo: "Prefiero tener un desfile de chongos antes de tener un desfile de pendejos". El futbolista le dice que ya sabe que ella estuvo dando vueltas por el barrio en el que se ubica la casa en la que vive con su nueva familia replicando: "Y bueno ya nos enteramos de tus andanzas". A lo que la empresaria responde: "no, no te enteraste de nada. Estuve muy cerca de tu casa y no te enteraste de nada". Entonces el delantero le retruca: "Yo no me tengo que enterar de nada".

Wanda: "Prefiero tener un desfile de chongos antes de tener un desfile de pendejos".

La empresaria le indica que está al tanto de que Icardi envió a una persona para averiguar sobre ella sentenciando: "Yo se que te enteraste Mauro si se que llamaste, mandaste a alguien a que averigüe en la isla, ¿Qué te pensás, que no me contó el tipo?. El futbolista se defiende de la acusación de espionaje exclamando: "Yo no mandé a nadie a averiguar nada, ni estaba, estaba en la Bresh en Mar del Plata disfrutando asique"

Respecto al emisario de Mauro Icardi, que supuestamente fue enviado para averiguar sobre los pasos de la empresaria en las inmediaciones del barrio de Nordelta, Wanda Nara expuso: "Mandaste un tal Walter, ¿Quién es Walter que fue a averiguar de parte tuya?. A la defensiva el delantero rebate: "Walter es el casero de mi casa que lo llamaron por que vos mandaste a la policía, asique estás muy equivocada".

Los picantes audios entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La mediática le explica al padre de sus hijas que tiene conocimiento sobre las averiguaciones que hizo el hombre en la casa de la persona amiga de ella, que vive en el mismo barrio de Icardi y que últimamente la ha estado dejando ingresar al predio, por ello replica: "Walter le fué a decir a la empleada de este hombre que vos querías saber quién era, cuántos años tenía y a qué se dedicaba, ¿que te importa a vos con quién estoy?. Mauro no se hace cargo de tal acusación deslizando: "Yo no pregunté nada de eso. La policía me avisó que entraste acá y tenés la entrada prohibida a mi lote, después adentro de la isla andate a la casa de los carpinchos me da igual". El comentario jocoso, sobre los típicos animales de la zona, provocó una risa de la conductora que negó haber entrado al lugar reafirmando: "Yo no fui a tu lote, quedate muy tranquilo, y sabrás que no estuve en tu lote".

Por último, el delantero seguro de la información que tiene sobre el asunto que ataña a Wanda Nara expresó: "Que lástima que te filmaron merodeando por acá". Entonces Wla conductora de Telefe le cuenta que fue por que el lugar al que ella había ido queda a seis casas de la suya, comentario que genera la replica irónica del jugador: "Bueno vamos a ser vecinos entonces".