El padre de Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi, en medio del escándalo con la China Suárez: "No me gusta..."

El Wandagate y el escandaloso divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi, arrastra a más personas además de la modelo y el futbolista. Andrés Nara, padre de Wanda, opinó sobre la novela del verano y dejó revelaciones que dan cuenta de la mala relación de la familia Nara con Icardi. "Mauro no me gusta", expresó en una entrevista con el Diario de Mariana.

Desde el inicio de la relación entre Wanda y Icardi, Andrés Nara se mostró en desacuerdo con el vínculo entre su hija y el futbolista. En aquel entonces, Andrés optó por apoyar a López, lo que generó un distanciamiento de su hija.

Abordado por una cámara de DDD, Nara dejó en claro que su única preocupación son las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Eso es lo que me molesta, cuando están los chicos de por medio es un problemón. A las nenas la vi bien pero no me gusta lo que está pasando, el tema es de ellos, que se arreglen, que salgan con quien sea".

A pesar de la insistencia del notero de América, Andrés Nara evitó entrar en detalles sobre su relación con Wanda. "No voy a hacer ninguna declaración, no es mi tema, no me importa y es una parte judicial importante".

Más allá de su reticencia, Andrés Nara sí quiso dejar en claro que su relación con Mauro Icardi nunca existió: "Con Mauro no opino, no sé ni quién es y no me interesa. Toda la vida estuve enojado con él, hasta acá llegué". Nara hace alusión a la pelea de Wanda con la China Suárez por el cumpleaños de Francesca.

Wanda Nara recibió un duro mensaje por parte de la hermana de Mauro Icardi

La escandalosa separación de Wanda Nara con Mauro Icardi agitó el fuego cruzado, de una familia a otra. Así como Andrés Nara cuestionó a Icardi, la hermana del futbolista del Galatasaray, Ivana Icardi, destrozó a la conductora de Bake Off Famosos.

Wanda Nara fue duramente cuestionada por Ivana Icardi, hermana de Mauro Icardi. Fuente: Instagram @wanda_nara.

"No va a volver con mi hermano porque han pasado cosas muy graves. A Wanda le encanta el show, esta mujer no puede vivir sin show", dijo Ivana Icardi en una canal de streaming español.

Para Ivana Icardi, Wanda no tolera que su hermana esté en pareja con la China Suárez: "Esto es un déjà vu de lo que ya pasó 13 años atrás con Maxi López. Wanda tiene una obsesión con Mauro. Es como que 'es mío, ahora está con otra, me jode".