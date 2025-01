El filoso análisis en el programa el Ejército de la mañana sobre la polémica detención de More Rial

En la mañana de este jueves, en el programa de streaming El ejército de la mañana, transmitido por Bondi Live, realizaron un tajante análisis sobre la complicada y confusa situación en la que se vio involucrada Morena Rial, quien llevaba a su bebé de tres meses, al vivir la penosa detención por parte de la policía, al circular en un vehículo que tenía pedido de captura al estar vinculado a una banda delictiva que había entrado a robar a una casa.

Invitada a participar en el programa, la periodista Tatiana Schapiro apuntó sobre el hecho de que se trate de Morena Rial, la hija de un famoso, quien fuera la involucrada en una situación delictiva, por ello expresó: "Que por supuesto cada vez que hay un famoso un hijo famoso involucrado enoja mas, pero que este tipo de delitos se ven todos los días, en toda la Argentina y que no necesariamente la gente que da presa, con esto nada que defender nada que decir, solo explicar que no es que esté necesariamente en libertad por ser hija de quien es".

Por su parte, el conductor del programa, Pepe Ochoa, en relación a lo ocurrido con la detención de la hija del periodista reflexionó: "Hay que comprobar que existió concretamente un delito, que en este caso sería que hayan entrado a la casa y hayan robado" .

El filoso análisis de la mesa de Bondi Live sobre la detención de Morena Rial

Martín Paredes, periodista que fue recientemente incorporado al equipo, esgrimió su análisis agregando algunos datos muy importantes sobre el futuro de la investigación tras la detención de More Rial, exponiendo: "Es una tentativa, esto se va a seguir investigando, no es que, porque es Morena Rial obviamente que agiliza y tiene contactos, puede llegar a tener algún tipo rapidez la causa pero digamos la tentativa se va a seguir investigando, de hecho a mi me llegó una información que no solamente se van a quedar con el hecho de ayer sino que van a ir para atrás porque aparentemente esta especie de banda venía desde hace rato deambulando en jurisdicción, o sea esto va a seguir su curso"

Por último, Santi Riva Roy, integrante de la mesa de Bondi, se explayó en algunos detalles del caso que involucra a la hija de Jorge Rial y su escandalosa detención explicando: "Lo objetivo es esto, Morena ama los ámbitos tumberos, Morena se relaciona con gente con muchas causas y accionar dudoso, y Morena ayer conducía el vehículo del cual se bajaron dos personas que intentaron ingresar a afanar a una casa"