Marley reveló que su hija Milenka tiene algunos inconvenientes de salud: "Vamos a hablarlo con el pediatra"

Mientras disfruta de su estadía en Estados Unidos, Marley está en el centro de la escena debido, en gran medida, a algunas situaciones particulares que atravesó en estos días. Recientemente, él mismo reveló que su hija Milenka tiene algunos inconvenientes de salud.

En un breve video que subió a su cuenta de Instagram, el conductor se grabó junto a la bebé para contar con detalles sobre este problema, el cual es común a muchas personas durante las primeras semanas de vida de sus hijos.

El video en el que Marley revela el pequeño problema de salud de Milenka

"Bueno, 4 de la mañana, haciendo un poquito de masajes en la panza. Parece que estamos en un caso de estreñimiento, ¿es así?", se lo escucha decir a Marley a modo de introducción, todo mientras Milenka intenta dormirse en la cama.

Luego y mientras le coloca nuevamente el chupete en la boca a su niña, el orgulloso papá contó que esta situación ya le había sucedido en el pasado, para lo cual tiene una solución muy efectiva: "Haciendo masajitos y ejercicios con las piernas, sino vamos a tener que ir por un jugo de ciruela. Con Mirko me había pasado, le dimos jugo de ciruela y se pasó todo".

Pasaron unos minutos y la escena siguiente es completamente diferente, ya que la pequeña aparece ya dormida y mucho más relajada. "Bueno, prueba superada porque cambiamos los pañales y ya está. Zafamos del jugo de ciruela así que prueba superada. Igual creo que es a partir de los tres meses", cerró el presentador del reality "Survivor, Expedición Robinson".

Si bien la situación no pasó a peores, Alejandro Marley igualmente advirtió: "Vamos a hablar con el pediatra, pero estamos bien. En un rato a dormir un ratito".

Marley mostró su nuevo departamento

Si bien tuvo algunos momentos de angustia como el que se relató anteriormente, Marley también tuvo alegrías desde el nacimiento de Milenka, como por ejemplo la reacción de su hijo Mirko al conocer a su hermanita. Sumado a esto, él y sus pequeños ya se encuentran en lo que será su nuevo hogar durante estos días.

Mediante otro video que subió a su red social, hizo un breve recorrido por el lugar y actualizó a sus seguidores sobre cómo está el clima en Oklahoma: "Ya mudado acá al departamento nuevo, más seguro por lo menos. No pasa nadie ahora por la calle. No me di cuenta pero está nevando en este momento. El departamento es más chiquito, más cómodo, pero divino".