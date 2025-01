Marley vivió una preocupante situación con Milenka en Estados Unidos

La llegada al mundo de Milenka se dio en el marco de las fiestas de fin de año, coronando el 2024 de Marley a pura felicidad con su nueva paternidad, por este motivo el conductor continúa residiendo en Estados Unidos mientras termina de realizar el papeleo necesario para regresar a la Argentina con la documentación de su beba en regla.

Con frecuencia Marley sube a sus redes sociales todos los gratos momentos que vive día a día con su hija Milenka, pero en las últimas horas compartió con sus seguidores un momento de preocupación al advertir un hombre armado que caminaba por la calle de su casa en reiteradas oportunidades.

Al relatar la peligrosa situación que atravesó con Milenka, el conductor adjuntó el video donde se lo ve al hombre caminando sin un rumbo claro por la calle, en clima de invierno, portando accesorios militares a torso semi descubierto, con un arma de gran tamaño, usando gorro y gafas. Situación que desde luego preocupó al conductor.

“Me pasó una cosa muy rara, amo este país, me encanta estar en Estados Unidos, pero tienen una cosa con las armas medio particular. Hay un señor que siempre pasa por la casa sin remera y con un arma. No sabemos si es de juguete o de verdad, pero te da miedo. Estaba medio vestido militar y me asusté un poquito”, relató Marley en el video que compartió en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar, que el conductor tuvo que sortear una serie de inconvenientes que se le presentaron en el viaje a Estados Unidos que debió hacer hacer para buscar a Milenka, entre ellos la demora con la entrega de la documentación que necesita para ingresar al país con su hija, además los problemas que tuvo con el hospedaje y las dificultades para manejarse solo con su equipaje sin recibir asistencia del personal del hotel donde estaba parando.