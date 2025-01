Filtran nuevos audios de Wanda Nara furiosa, increpando a Mauro Icardi y tratando a la China Suárez de "prostituta"

Este miércoles en Desayuno Americano (América TV), filtraron nuevos audios relacionados con el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi. En esta oportunidad, se la escucha a la conductora increpando al futbolista, y además tildando a la China Suárez de "prostituta".

Puntualmente, se trata de una videollamada en la que Nara le recrimina a Icardi su ausencia en el cumpleaños de Francesca, una de las hijas que tienen en común. "Qué problema tenés si es en nuestra casa, no en la tuya. La tuya la tenés llena de pendejos, nosotros tenemos animales. Pendejos ajenos, ridículo. Y no podés atender a tu hija el día de su cumpleaños, es una vergüenza", comenzó la figura de Telefe contra su exmarido en alusión a los hijos de Suárez.

Mientras tanto, Mauro Icardi se limita a dialogar con Francesca, diciéndole: "Qué linda que estás, Fran". Más indignada todavía, Wanda Nara retruca mencionando a uno de los hijos de la China Suárez: "Una vergüenza la verdad. Dejalo Fran, que tiene otras prioridades. Andá a limpiarle el cu* a Amancio. Chau. Andá a limpiarle el ort* a Amancio. Chau, bolu*".

Wanda Nara increpó a Mauro Icardi involucrando a los hijos de la China Suárez

Manteniéndose en su posición, Icardi sigue: "Tengo que hablar con las nenas, no te metas en la conversación". A lo que Wanda responde: "Bueno, pero igual que las tengas con la angustia de si vas a venir o no vas a venir, me parece que lo podrías confirmar ya que la llamás para saludarla. No jugar al misterio".

El futbolista, con ironía insistió: "Qué copada, mirá vos. Estaría bueno que vos no hables porque tengo que hablar con la nena. Gracias". Entonces Wanda Nara descalificó rotundamente a la China Suárez al subrayar: "Está bien, estaría bueno que no la llames a la nena hablándole de la hija de la prostituta que fue tu amante, no da. No da porque no son ni bienvenidas en mi casa, ni en la tuya. Entonces, me parece que te tenés que ubicar".

En defensa de su actual pareja, Mauro Icardi arremetió: "Mirá vos, la misma prostituta que fuiste vos con L-Gante y te fuiste con la hija y la metiste en la casita de mi hija. Y bueno, y sí... ¿viste cómo cambia todo?". Sin retroceder, Wanda Nara contratacó: "No sé, pero no viene a pasar el cumpleaños con tu hija". A lo que el deportista agregó: "No, ya pasó tu cumpleaños, pasó la Navidad, pasó todo ahí".

Wanda Nara atacó a la China Suárez tildándola de "prostituta"

Lejos de replegarse, Wanda fue por más y volvió a involucrar a los hijos de la China Suárez al reclamar: "Sí, pero si vos te lo querés fumar en tu casa a todos estos pibitos abandonados por sus padres, bancátelos. Nosotros no nos vamos a bancar a nadie". En este imparable ida y vuelta, Mauro Icardi rebatió: "Sos la persona menos indicada para hablar".

Siguiendo con su argumento, Nara sumó: "Yo ni en pedo me banco a nenes ajenos en mi casa. Vos te los querés bancar, fumátelos vos en tu casa". A lo que Icardi retrucó: "Vos te bancaste a la hija de tu noviecito que te duró un mes en Brasil, y dejaste a tus hijas tiradas". De manerar fulminante, la conductora concluyó involucrando nuevamente a los hijos de la China Suárez: "Yo me fui dos días a Brasil, pero en mi casa no vive nadie. Quedate muy tranquilo que yo no meto ni en pedo a pende* ajenos en mi casa, no soy tan bolu*".