Dieron por muerto a Eduardo Sacheri y él salió a desmentir el rumor con una divertida aclaración

Eduardo Sacheri es uno de los escritores más exitosos de nuestro país, tiene obras como "La Noche de la Usina", "La pregunta de sus ojos", entre otros. En las últimas horas, y a través de las redes sociales, comenzó a circular una noticia de la supuesta muerte del historiador argentino.

"ÚLTIMA HORA. Muere el escritor Eduardo Sacheri en accidente automovilístico. Editorial Alfaguara lamenta el repentino fallecimiento de Eduardo Sacheri, uno de los autores más queridos e importantes de Argentina en los últimos años", fue la publicación que comenzó a circular.

Rápidamente, se volvió viral y Eduardo se convirtió en víctima de estos rumores de mal gusto que realizan cuentas falsas. Inmediatamente, apareció él en sus redes sociales para desmentir esta noticia que causó por minutos mucha conmoción en los diferentes usuarios.

Eduardo Sacheri desmintió los rumores:

"Hola a todos! Me acabo de enterar de que un idiota en esta red anda diciendo que acabo de fallecer. Me siento medio tonto avisando que “sigo vivo” pero prefiero eso que el equívoco. Abrazo y buen día", comenzó diciendo el escritor e historiador argentino en su cuenta de X (Ex Twitter).

Las aclaraciones de Eduardo Sacheri. Foto: X/ @eduardosacheri.

Además, agregó: "Un montón de gente preocupada por mi eventual partida (gente cuyo afecto agradezco) y yo que me quedo preocupado porque no le puse tilde a "equívoco". Me cacho en diez...", finalizó Eduardo, poniéndole un poco de humor a esta horrible situación.