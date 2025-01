Nicole Neumann habló de una posible serie sobre su vida: "Hay mucho para..."

El fenómeno de las biopics es una mina de oro para las plataformas de streaming, que constantemente están buscando ideas para llevar a la pantalla las vidas de personajes famosos. Recientemente, la modelo y empresaria Nicole Neumann fue consultada acerca de la posibilidad de narrar su biografía en una serie de ficción.



El lanzamiento de Los Tinelli, la serie sobre la familia de Marcelo Tinelli, reunió a varias personalidades del mundo del espectáculo, que acompañaron desde Punta del Este el estreno del nuevo proyecto audiovisual del conductor del Bailando. Una de las que dijo presente fue Nicole Neumann, amiga y excompañera de trabajo de Tinelli ya que fue participante del famoso programa de baile.

Nicole Neumann se refirió a la posibilidad de hacer una serie sobre su vida. Fuente: Instagram @@nikitaneumannoficial

En el ingreso al evento organizado por Amazon Prime, Nicole fue abordada por los periodistas de espectáculos que hacían guardia en el lugar. A la modelo la acompañaba su esposo, el piloto Manu Urcera.



En una entrevista con Puro Show, a la modelo le preguntaron si le gustaría hacer una serie con su vida: "He tenido propuestas, sí", reconoció la modelo. Nicole Neumann sorprende con sus looks en Punta del Este y, sin dudas, es una de las grandes figuras de la temporada de verano 2025 en la costa uruguaya.



Nicole dejó en claro que aún no está lista para ver su historia en una pantalla: "Es exponer un montón de cosas que siempre me ocupé de mantener para mí, exponer cosas de la familia. Hay que ver que sí y qué no. Hay mucho para ver y contar".

El tierno mensaje de Nicole Neumann por los siete meses de su hijo Cruz

Nicole Neumann le dedicó un tierno posteo a Cruz Urcera, su cuarto hijo, fruto de su relación con el piloto Manu Urcera. La modelo compartió con sus seguidores una imagen del bebé, quien al parecer ya está diciendo sus primeras palabras.



El pequeño Cruz Urcera, hijo de Nicole Neumann y Manuel Urcera, cumplió siete meses. En una serie de historias, la modelo dio muestras del amor que siente por el más chico de sus cuatro hijos. Además de Cruz Urcera, Nicole tiene otros tres hijos con Fabián Cubero: Indiana, Allegra y Sienna.

Nicole Neumann celebró en Instagram los siete meses de Cruz Urcera, el menor de sus hijos. Instagram @@nikitaneumannoficial

En una publicación, Nicole compartió un video de Cruz disfrutando de su andador mientras jugaba con unos gatitos. "Cruz jugando con los gatitos", escribió la modelo. Otra de las publicaciones fue una imagen en la que solo se ve parte del rostro de Cruz, acompañada de la inscripción: "Hoy cumplo 7 meses".