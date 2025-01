La impactante transformación física de Mar Tarrés, con 53 kilos menos y mensajes de esperanza

La modelo y humorista Mar Tarrés sorprendió a sus seguidores con su notable transformación física. La influencer salteña reveló que perdió 53 kilos en una publicación que causó furor en Instagram. Mar mostró su increíble cambio para darles un mensaje a sus fans: "Nunca es tarde".



Mar Tarrés acumula casi un millón y medio de seguidores en Instagram. A través de esa red social, la empresaria dio muestras de su cambio físico: lanzó una publicación con una foto de su nueva figura y un mensaje lleno de esperanza. "Hay cambios que dan vida. Y qué bueno es tener vida para darse cuenta que necesitás un cambio", escribió. Enseguida, la publicación provocó cientos de mensajes de apoyo.



Mar Tarrés, propietaria de una tienda de ropa de talla grande, perdió 53 kilos y no se sometió a esta transformación únicamente por una cuestión estética, ya que detrás de este cambio hay un propósito de mejorar su salud. La exparticipante del Bailando suele compartir cada uno de sus progresos con sus seguidores.

Mar Tarrés bajó más de 50 kilos en menos de un año. Fuente: Instagram @martarresok_

En el posteo, también destacó: "Nunca es tarde, se puede, no cuesta, no es un sacrificio. Son las palabras que le digo siempre a mi cerebro. Es hermoso disfrutar del proceso". El mensaje de motivación de la influencer, quien en 2023 saltó a la fama tras su participación en el Bailando y su pelea con Pampita, se convirtió rápidamente en un ejemplo para muchos de sus seguidores, quienes la felicitaron por su dedicación y esfuerzo. "Me pone muy feliz tu logro, espero que sea siempre con salud", comentó una fan, mientras que otra expresó: "¡Sos un ejemplo! Se puede, claro que se puede".



La foto que compartió Mar Tarrés sobre su impactante cambio físico. Fuente: Instagram @martarresok_

La historia familiar de Mar Tarrés ligada a la obesidad

En una entrevista con la revista Gente, Mar Tarrés reveló detalles del impactante cambio físico. Según contó, adelgazó más de 50 kilos en un año. La historia familiar fue uno de sus principales impulsos para llevar adelante esa transformación.



Mar reveló que decidió embarcarse en este cambio de vida principalmente por su salud y la genética que heredó de su familia. "Este cambio fue por entender que tenía una genética que me llevaba a ser igual a mi papá", explicó la influencer salteña.



Tarrés relató cómo un médico le ayudó a comprender que, a los 36 años, estaba encaminada a seguir los mismos problemas de salud que su padre, quien a esa edad pesaba 170 kilos. "Ese médico me ayudó a entender que debía hacer algo por mi vida", contó Mar.



La transformación no fue fácil, pero contó con el apoyo de un equipo interdisciplinario que la acompañó durante todo el proceso. "No lo hice sola, fue con las mejores personas, por eso lo logré", aseguró.