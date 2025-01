Escándalo judicial con el príncipe Harry en el Reino Unido con una potente batalla contra los medios locales

El príncipe Harry ha iniciado un nuevo capítulo en su enfrentamiento con los gigantes mediáticos del Reino Unido. Este lunes, comenzó su acción legal contra News Group Newspapers (NGN), editor del periódico The Sun, por supuestas prácticas de recopilación ilegal de información. Esta demanda se suma a una lista de reclamos legales que Harry ha llevado adelante en los últimos años contra distintas empresas del sector.

En esta oportunidad, el príncipe Harry no está solo. Lo acompaña el exvicelíder laborista Tom Watson, siendo ambos los únicos demandantes que mantienen sus acusaciones activas contra NGN. En 2023, el Tribunal Superior ya había dictaminado que las escuchas telefónicas realizadas por Mirror Group Newspapers (MGN) fueron "habituales y generalizadas" entre 1998 y 2011. Dichas prácticas, según el fallo, afectaron directamente al duque, quien busca que se haga justicia frente a las acusaciones actuales.

El príncipe Harry libra una batalla legal contra los principales medios británicos. Foto: Instagram: @sussexroyal.

La historia de NGN no está exenta de eventos problemáticos. En 2011, esta editorial cerró el periódico News of the World tras admitir públicamente la existencia de escuchas telefónicas masivas. Desde entonces, ha desembolsado sumas millonarias para resolver más de 1.300 demandas. Sin embargo, The Sun siempre ha negado cualquier actividad ilegal, y este juicio será el primero en evaluar formalmente las acusaciones contra ese medio en particular.

Entre las denuncias de Harry, destaca la afirmación de que periodistas e investigadores privados vinculados a NGN lo persiguieron utilizando técnicas ilícitas, incluyendo el uso indebido de información engañosa. Aunque el tribunal negó al duque el permiso para incluir ciertas acusaciones adicionales, el fallo determinará si se cometieron irregularidades en la recopilación de datos utilizados en artículos periodísticos sobre su vida privada.

El juicio, que se llevará a cabo en el edificio Rolls del Tribunal Superior, tiene una duración estimada de ocho a diez semanas. Entre las personalidades que podrían declarar están el ex primer ministro Gordon Brown y el propio Harry, quien podría ser interrogado durante cuatro días. Este proceso promete ser una de las batallas legales más mediáticas del año.

News Group Newspapers, por su parte, sostiene su inocencia. En declaraciones recientes, la empresa afirmó que la reclamación de Harry será defendida "plenamente" y argumentó que algunos puntos de su caso se presentaron fuera de plazo. La lucha entre el duque y el poderoso grupo editorial está lejos de terminar y, sin duda, acaparará toda la atención durante los próximos meses.

El príncipe Harry enfrenta a los tabloides tras la demanda de Meghan Markle al Daily Mail

El príncipe Harry ha tomado acciones legales contra los dueños de importantes tabloides británicos como The Sun y The Daily Mirror, acusándolos de represalias por "pirateo" telefónico. Esta movida llega después de que su esposa, Meghan Markle, demandara al Mail on Sunday por la publicación no autorizada de una carta personal, una de las publicaciones que forma parte del conglomerado Daily Mail. Estos conflictos legales están poniendo nuevamente en foco el tema de las escuchas ilegales, que ya había sido noticia años atrás con el escándalo del News of the World.

Meghan Markle y el príncipe Harry exigen que los medios paguen por las escuchas ilegales. Foto: Instagram @sussexroyal.

El caso de las escuchas telefónicas remonta a 2007, cuando periodistas y un investigador privado fueron arrestados por interceptar mensajes de voz de figuras de la realeza, incluido el príncipe Harry. En 2011, se cerró el News of the World tras una investigación que expuso las prácticas ilegales, y varios periodistas se declararon culpables. A raíz de este escándalo, los dos grupos de prensa mencionados pagaron grandes sumas en compensaciones y acuerdos legales. Ahora, con la demanda de Meghan y las acciones legales de Harry, el caso resurge, poniendo presión sobre los medios en cuestión.