Andrés Nara destruyó a Mauro Icardi y opinó sobre la exposición de las menores: "A las nenas las vi bien, pero..."

Wanda Nara y Mauro Icardi están en lo que parece ser una novela que no tendrá capítulo final o por lo menos por ahora. Es que luego de que ella confirmó la separación, todo se tornó en escándalo con denuncias penales, restricciones por parte de la Justicia y hasta perimetrales.

En el medio, llegó una vieja conocida a la polémica que es nada más ni nada menos que Eugenia China Suárez. La actriz se encuentra viviendo finalmente su historia de amor con Mauro Icardi, este romance comenzó con el affaire en Francia mientras él estaba con la conductora.

Andrés Nara, con quien Wanda pudo recomponer la relación, dejó muy en claro meses atrás que él siempre va a apoyar a su hija en todo esto. Se sabe que la relación entre el padre de la empresaria y el futbolista no es la mejor y en el "Diario de Mariana" habló al respecto.

"Cuando están los chicos de por medio es un problemón. A las nenas las vi bien, pero no me gusta esto"; comenzó diciendo Andrés ante las preguntas del cronista. Luego, agregó que "ellos que se arreglen, que salgan con uno con otro", expresó aclarando que lo único que le importa a él son sus nietas.

En el final habló sobre la relación con Mauro Icardi y fue letal contra el futbolista del Galatasaray: "De Mauro no opino, no sé ni quién es, no me interesa. Toda la vida estuve enojado con Mauro", cerró Andrés Nara, que si bien no dio largas declaraciones, abarcó todos los temas.