Marina Calabró se cansó del destrato de la China Suárez contra los periodistas y la destruyó al aire

La novela entre Mauro Icardi, Wanda Nara y Eugenia China Suárez sigue dando tela para cortar y es el tema principal en todos los portales y programas de espectáculo. Muchos son los que dan sus opiniones y a su vez informan todos los detalles como es el caso de Ángel de Brito, Yanina Latorre, Gustavo Méndez, entre otros.

Lo cierto es que en las últimas horas se sumó una protagonista que da que hablar en los medios de comunicación y se trata nada más ni nada menos que de Marina Calabró. La conductora se encuentra realizando el reemplazo de Mariana Fabbiani en el programa "Diario de Mariana" que se emite por América.

Allí leyeron un mensaje que Eugenia envió al grupo de amigos que tiene ella en las redes sociale y habló sobre el tema que la tiene a ella como una de las protagonistas. En ese mensaje hace referencia a los periodistas como que son "voceros" de las partes y esto hizo que Marina estalle de bronca.

"Que falta de respeto a los periodistas... Los periodistas no somos voceros China Suárez", comenzó diciendo de manera furiosa la conductora. Además, agregó que "más quisieras que fuéramos tus voceros y más quisiera Wanda que fuéramos sus voceros", expresó.

Marina Calabró se cansó de la China Suárez y de todo el "wandagate":

Pero esto no quedó ahí, no conforme con destruir a la actriz, Marina fue por más y también habló de Icardi y de Wanda Nara: "Acá no hay buenos. Las únicas buenas son las niñas... Ustedes tres son impresentables, el único que zafa es L-Gante porque es más vivo que el hambre y tiene demasiados problemas penales como para comprar problemas ajenos", cerró furiosa.